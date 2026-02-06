Cuidado ChatGPT, o Gemini não para de ganhar novos utilizadores

Nos primeiros dias deste ano, soube-se que o campo da IA está em pleno crescimento. O Gemini conseguiu reduzir a diferença para o ChatGPT e ganhou ainda mais utilizadores. Como continuação, a Google anunciou agora que o seu chatbot de IA ultrapassou os 750 milhões de utilizadores ativos mensais.

Cuidado ChatGPT, o Gemini não para de crescer

Este número foi divulgado quando a empresa publicou os seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2025. E a Google tem motivos para celebrar, uma vez que a sua estratégia desde o verão passado, com a chegada do Nano Banana e o lançamento do Gemini 3 Pro em novembro, começa a dar frutos.

A marca dos 750 milhões de utilizadores ativos mensais ilustra a rápida adoção do Gemini pelos utilizadores, solidificando assim a sua posição como um dos principais players do setor da inteligência artificial. No trimestre anterior, a gigante da Internet reportara 650 milhões de utilizadores ativos mensais para o Gemini, indicando um crescimento substancial num período relativamente curto.

O Meta AI reportou ter 500 milhões de utilizadores, embora, de acordo várias fontes, enquanto o Gemini continua a ganhar uma atenção significativa, ainda esteja muito atrás dos números do ChatGPT. Estima-se que o chatbot de IA da OpenAI tenha alcançado 810 milhões de utilizadores ativos mensais no final do ano passado.

Google reporta 750 milhões de utilizadores ativos da IA

E enquanto o Nano Banana, ao tornar-se a IA de edição de imagens viral nos últimos quatro meses de 2025, conseguiu aumentar o número de utilizadores, o Gemini 3 Pro acelerou o seu crescimento. O próprio CEO da Google, Sundar Pichai, sublinha que a introdução do modo de IA do Gemini 3 foi um “fator positivo” para o crescimento da empresa, ainda que esta atualização tenha sido lançada há apenas duas semanas.

Resta saber qual será o impacto do lançamento do novo plano Google AI Plus, que alarga os limites de utilização do Gemini 3 Pro e do modo de raciocínio a um preço acessível para o utilizador médio. Philipp Schindler, diretor comercial da Google, afirmou durante a teleconferência com os investidores: “Estamos focados no plano gratuito e nas subscrições, e assistimos a um crescimento significativo”.

Continuou ainda indicando que os seus próprios modelos, como o Gemini, já processam mais de 10 mil milhões de tokens por minuto através da utilização direta da API pelos clientes. Além disso, a aplicação Gemini cresceu para mais de 750 milhões de utilizadores ativos mensais.