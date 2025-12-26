Google prepara novidade essencial para o Gemini no Android

A IA veio para ficar no Android e a Gogole tem mostrado isso. A próxima novidade que a Google está a preparar é uma atualização para o Gemini que permitirá aos utilizadores utilizar outras aplicações enquanto a sobreposição processa as consultas, graças a um botão flutuante que mantém a sessão ativa. Assim vamos ter multitarefa nesta IA.

Google traz novidade essencial no Gemini

O Gemini está prestes a receber uma atualização que irá melhorar significativamente a experiência multitarefa no Android. Até então, a sobreposição do Gemini, acessível por comando de voz ou premindo e mantendo premido o botão de ligar/desligar, obrigava os utilizadores a permanecerem na interface até concluírem a consulta .

Por outras palavras, se fosse aberta outra aplicação, esta janela flutuante do Gemini desaparecia e a interação tinha de recomeçar do zero, limitando a produtividade. Na próxima versão beta da aplicação da Google para Android, foi descoberto um novo comportamento que permite aos utilizadores interagir com o Gemini sem ficarem presos na sobreposição .

O sistema inclui um botão flutuante que mantém a sessão ativa, permitindo alternar para outra aplicação enquanto o Gemini processa o pedido . Assim que os resultados estiverem prontos, o utilizador recebe uma notificação e pode voltar à sobreposição simplesmente tocando no botão flutuante.

Vamos ter multitarefa na IA do Android

Esta funcionalidade permite minimizar a sobreposição sem perder a sua sessão Gemini, mantendo a conversa ativa e facilitando o retorno à mesma questão mais tarde. Ao terminar, deslizar a sobreposição terminará completamente a interação.

Esta melhoria é ideal para os utilizadores que utilizam o Gemini em paralelo com outras aplicações. Os cenários aqui vão para muitos campos, desde o trabalho, educação ou investigação, uma vez que facilita um fluxo de trabalho mais ágil e contínuo.

Esta funcionalidade ainda não está disponível ao público e apenas pode ser testada na versão de pré-visualização. Deverá ser lançada para todos nas próximas semanas, e espera-se que melhore significativamente a experiência multitarefa nos dispositivos Android.