Análise Vasco Translator Q1: a falar é que a gente se entende, independentemente da língua

"Porque não é só o que diz que importa - é como diz" é o mote que inaugura o mais recente tradutor portátil da Vasco Electronics. Dando forma ao know-how que distingue a marca, o Vasco Translator Q1 chega ainda mais capaz do que os seus antecessores, com clonagem de voz para conversas mais naturais e tradutor de chamadas. Fique com a nossa análise a este dispositivo que permite que fale mais de 80 línguas!

Seja em viagens de lazer, para comunicar em hotéis, restaurantes ou transportes, ou em deslocações profissionais, para reuniões ou conferências, um tradutor portátil assegura rapidez na comunicação, permitindo conversas fluidas sem que os intervenientes fiquem à deriva.

Apesar de os smartphones já contarem com aplicações de tradução, a verdade é que um dispositivo dedicado tem várias vantagens.

No caso da Vasco Electronics, destaque para o funcionamento do tradutor sem necessidade de utilizar dados ou Internet. Com um cartão SIM integrado, não deixa nenhuma conversa a meio.

Além disso, um tradutor portátil, profissional e automático permite o seguinte:

Comunicar com pessoas de outras línguas, fluida e naturalmente.

com pessoas de outras línguas, fluida e naturalmente. Funcionar imediatamente , sem as distrações típicas de um smartphone.

, sem as distrações típicas de um smartphone. Estar equipado com microfones e colunas otimizados , melhorando a precisão e potencializando a compreensão, especialmente durante conversas de grupo.

, melhorando a precisão e potencializando a compreensão, especialmente durante conversas de grupo. Traduzir melhor e de forma mais precisa , graças à utilização de Inteligência Artificial (IA) e mais de 10 mecanismos de tradução.

, graças à utilização de Inteligência Artificial (IA) e mais de 10 mecanismos de tradução. Servir como ferramenta dedicada , não dependendo da bateria de um smartphone, que tem já outras tarefas a sobrecarregar a autonomia.

, não dependendo da bateria de um smartphone, que tem já outras tarefas a sobrecarregar a autonomia. Manter a privacidade, uma vez que o tradutor portátil assegura a tradução sem ser necessário trocar o smartphone com o interlocutor.

Com uma série de novas funcionalidades, nomeadamente clonagem de voz, tradutor de chamadas, modo touchless e opção de escolha entre voz feminina ou masculina, o Vasco Translator Q1 chega melhorado, tirando partido da tecnologia para responder aos desafios daqueles que procuram comunicar sem fronteiras.

O novo tradutor automático, lançado no início de novembro, pode ser verdadeiramente útil para:

Traduzir chamadas em tempo real . Com 51 idiomas disponíveis, permite conectar parceiros internacionais, facilitando a conversação.

. Com 51 idiomas disponíveis, permite conectar parceiros internacionais, facilitando a conversação. Traduzir conversas de grupo . Com 107 línguas disponíveis, permite que várias pessoas se juntem a uma conversa, por via de um código QR ou e-mail. Disponível para Android e iOS, é ideal para conferências, workshops e negócios.

. Com 107 línguas disponíveis, permite que várias pessoas se juntem a uma conversa, por via de um código QR ou e-mail. Disponível para Android e iOS, é ideal para conferências, workshops e negócios. Aprender novas línguas, ensinando vocabulário em 28 idiomas, categorizando aquilo que o utilizador sabe ou não sabe, e registando o progresso, promovendo a repetição. Pode ser útil tanto para escolas de línguas como para autodidatas.

Num mundo cada vez mais conectado, o Vasco Translator Q1 recupera a magia de falar com aqueles que nos rodeiam, eliminando as barreiras linguísticas e aproximando as pessoas.

Por tudo isto, quisemos testá-lo e, após alguns dias de utilização, deixamos-lhe as nossas impressões.

Especificações do Vasco Translator Q1 Tamanho : 114,60 x 60,90 x 17,40 mm

: 114,60 x 60,90 x 17,40 mm Peso : 147 g

: 147 g Ecrã : TFT de 3,54'', pixels 640 * 960, PPI 326, IPS, toque de 5 pontos, 7H Panda

: TFT de 3,54'', pixels 640 * 960, PPI 326, IPS, toque de 5 pontos, 7H Panda Processador : MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53

: MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 RAM : 3 GB

: 3 GB ROM : 32 GB

: 32 GB Modem : 4 G

: 4 G Microfone : Coluna dupla 1 W 12171

: Coluna dupla 1 W 12171 Altifalante : Dois microfones multidirecionais com cancelamento de ruído avançado

: Dois microfones multidirecionais com cancelamento de ruído avançado Câmara : Sony IMX258 de 13 MP

: Sony IMX258 de 13 MP Bluetooth : 5.0

: 5.0 Bateria : 2500 mAh

: 2500 mAh Autonomia : 8-10 horas de uso ativo

: 8-10 horas de uso ativo Carregamento : Porta USB-C; 25 W de potência; suporte para carregamento rápido e carregamento reverso

: Porta USB-C; 25 W de potência; suporte para carregamento rápido e carregamento reverso Compatível com o Vasco Translator E1

com o Vasco Translator E1 Línguas suportadas : Voice Translator - 86 idiomas Photo Translator - 113 idiomas Text Translator - 108 idiomas Call Translator: 53 idiomas Vasco My Voice: 54 idiomas MultiTalk: 107 idiomas

: Conectividade : Acesso gratuito e ilimitado à Internet, graças ao cartão SIM integrado (Wi-Fi - 2.4 G 5 G Dual Band 2.4 G + 5 G)

: Acesso gratuito e ilimitado à Internet, graças ao cartão SIM integrado (Wi-Fi - 2.4 G 5 G Dual Band 2.4 G + 5 G) Aplicação : Disponível para Android e iOS

: Disponível para Android e iOS Certificação IP54, com resistência a poeiras e salpicos de água

IP54, com resistência a poeiras e salpicos de água Cores disponíveis: Phantom Black; Slate Blue; Mystic Plum (em análise); Scarlet Pulse

Na caixa

Numa caixa bem reconhecível, pelos antecessores que já tivemos em mãos, o Vasco Translator Q1 chega com um cartão SIM integrado com Internet ilimitada grátis, um cabo USB-C e uma fita de silicone.

Além disso, a caixa acomoda um manual de garantia e um manual do utilizador, bem como a declaração de conformidade da União Europeia e as especificações do tradutor portátil.

Importa ressalvar que, à semelhança de outros dispositivos, o tradutor não traz adaptador de corrente.

Design do Vasco Translator Q1

Semelhante a um smartphone, mas mais compacto, o Vasco Translator Q1 apresenta-se sem rodeios, estando munido apenas do necessário.

O ecrã de 3,54 polegadas e a assinatura "VASCO", no topo, tomam conta da parte da frente do dispositivo, ao passo que a parte de trás está equipada com a câmara e o flash - que pode servir, também, de lanterna.

Num dispositivo pequeno, mas robusto e resistente - projetado para ser portátil, mas preparado para todos os cenários, conforme atesta a resistência a poeiras e salpicos de água -, o Vasco Translator Q1 foi construído com o tamanho ideal para ser usado com uma só mão, caso seja necessário, sendo fácil pegá-lo e manuseá-lo.

Não sendo necessariamente um dispositivo leve, as 147 gramas não pesam, nem nas mãos nem no bolso ou mochila, onde pode ser facilmente transportado.

A par disso, o acabamento do tradutor confere-lhe aderência suficiente, não havendo receio de que caia, e a sua forma permite que se posicione perfeitamente entre os dedos.

O Vasco Translator Q1 é totalmente independente e, além do ecrã, possui alguns botões nas laterais:

Do lado esquerdo, a porta do cartão SIM integrado com Internet ilimitada grátis - praticamente global - e os botões de volume.

Do lado direito, o botão para ligar/desligar o dispositivo, logo abaixo dos dois botões destinados ao reconhecimento de discurso, um para a voz do interlocutor e outro para a do utilizador. O facto de um dos botões possuir relevo facilita a distinção e democratiza a utilização do tradutor.

Equipado com microfones, em cima e em baixo, o Vasco Translator Q1 possui ainda um altifalante, em cima, e a entrada USB-C, em baixo.

O espaço para a fita de silicone está discretamente posicionado na parte inferior do dispositivo.

Primeiro contacto com o Vasco Translator Q1

Pressionando o botão de power durante três segundos, o Vasco Translator Q1 liga-se e, de forma breve, fica disponível para ser configurado.

Inicialmente, é preciso definir a língua do sistema, bem como ler e aceitar os termos legais. Depois, o tradutor mostrará um breve tutorial, facilitando a utilização.

A máquina chega-nos a casa com a bateria totalmente carregada, e ajusta-se automaticamente à hora local.

Interface melhorada

Com o tradutor operacional, a interface parece semelhante à do Vasco Translator V4, que analisámos anteriormente.

Contudo, apesar de igualmente intuitiva, depressa percebemos uma certa modernidade no aspeto deste Q1: além de mais compacto, passando despercebido, os ícones do novo modelo são visualmente mais bonitos.

Deslizando de cima para baixo no ecrã, é possível aceder a uma central de controlo que mostra o dia e a hora, a percentagem de bateria, a conectividade móvel, o ícone da Wi-Fi, por via do qual podemos ligar-nos a uma rede local - importante para atualizações do sistema, por exemplo -, e o ícone da lanterna.

Ainda na central de controlo, é possível regular o volume e o nível de luminosidade.

Filtrar obscenidades e bloqueio do ecrã

Nas Definições, o Vasco Translator Q1 permite, desde logo, definir uma série de personalizações. Além da Wi-Fi e do Bluetooth, é possível alterar a língua do sistema, filtrar obscenidades, definir vozes preferidas e a velocidade dos discurso, e escolher um bloqueio do ecrã.

O novo tradutor Vasco Translator Q1 permite ativar um filtro de linguagem ofensiva das traduções e definir um bloqueio do ecrã, entre deslizar rapidamente; padrão; PIN; ou palavra-passe.

Este último pode não ser o método mais eficiente, caso o objetivo para o Vasco Translator Q1 seja uma tradução rápida, uma vez que exige mais concentração.

Definir vozes preferidas e clonar a minha voz

Além disso, a máquina permite definir a voz do utilizador, a voz do parceiro de conversação, e a voz do sistema. É no primeiro que o Vasco Translator Q1 pode clonar a nossa voz, permitindo utilizá-la, posteriormente, para reproduzir uma tradução noutro idioma.

Para clonar a nossa voz, o tradutor automático pede consentimento para criar uma cópia digital da nossa voz, utilizando ferramentas de IA. Além disso, permite definir uma data de validade, a partir da qual o clone será eliminado, segundo a marca.

Além de clonar a voz, o Vasco Translator permite definir a voz do parceiro de conversação e do sistema, dando a opção de feminina ou masculina.

Caso não escolhamos uma opção, a predefinição recomendada pela Vasco Electronics atribui a voz, dependendo do idioma.

Nas Definições, é ainda possível personalizar a velocidade do discurso, entre Muito Lento e Muito Rápido.

Por forma a personalizar o tradutor a cada pessoa, é possível usar a inversão de cores, alternando entre modo claro e escuro. Ainda que o primeiro possa ser aconselhável em ambientes muito iluminados, como o exterior, o último é ideal para a poupança de bateria.

Além disso, tanto o tamanho de letra como o próprio ecrã podem ser ajustados, na Acessibilidade, dentro das Definições.

Compreender todas as línguas nunca foi tão fácil

O suporte de idiomas do Vasco Translator Q1 é definitivamente robusto, variando consoante o objetivo:

86 idiomas para tradutor de voz ;

; 113 idiomas para tradutor de fotografias ;

; 108 idiomas para tradutor de texto ;

; 53 idiomas para tradutor de chamadas ;

; 54 idiomas para clonagem de voz ;

; 28 idiomas para aprender ;

; 107 idiomas para MultiTalk.

Importa ressalvar que esta última funcionalidade de MultiTalk, para conversas de grupo, exige que cada participante use outro tradutor Vasco Translator Q1 ou tenha a aplicação Vasco Connect instalada no seu smartphone.

Uma vez que a app está disponível para Android e iOS, não é problemático ser necessária, na ausência de mais tradutores Vasco. Além disso, embora o processo de criar um grupo não seja simples, uma vez criado, a conversa decorre com fluidez.

O menu do Vasco Translator Q1 desconstruído

⭐ Conversa, com o Tradutor de voz

À semelhança do que é já habitual com os tradutores da Vasco Electronics, este tradutor automático permite conversar com quase qualquer pessoa no mundo, considerando a praticidade do dispositivo e a disponibilidade de 86 idiomas.

Início da conversa Antes de iniciar uma conversa com alguém, é possível explicar-lhe o funcionamento do Vasco Translator Q1 através de uma mensagem pré-definida. Desta forma, o tradutor automático explica, no idioma do interlocutor, como funciona o dispositivo.

Como que se de uma conversa natural se tratasse, basta ir falando e alternando o idioma a ser traduzido, premindo os dois botões laterais para o efeito.

O Vasco Translator Q1 introduz o modo touchless, por via do qual deteta e traduz automaticamente as conversas, sem ser necessário premir botões. Esta novidade, que funciona plenamente, é ideal para conversas mais fluidas, evitando interrupções.

Modo touchless do Vasco Translator Q1

Num dispositivo portátil e automático como o Vasco Translator Q1, este modo quase mãos-livres, que evita que se pressionem os botões laterais para se alternar entre os intervenientes da conversa, é muito conveniente, permitindo o seguinte:

Conversas mais naturais , pois os intervenientes podem falar de forma contínua, sem interromper a conversa para tocar no ecrã ou carregar em botões. Desta forma, o diálogo torna-se mais fluido e próximo de uma conversa normal.

, pois os intervenientes podem falar de forma contínua, sem interromper a conversa para tocar no ecrã ou carregar em botões. Desta forma, o diálogo torna-se mais fluido e próximo de uma conversa normal. Redução de barreiras culturais , uma vez que, em muitos contextos ou para algumas pessoas, tocar repetidamente num dispositivo durante uma conversa pode parecer estranho ou pouco educado. Assim, o modo touchless ajuda a manter contacto visual e linguagem corporal adequados.

, uma vez que, em muitos contextos ou para algumas pessoas, tocar repetidamente num dispositivo durante uma conversa pode parecer estranho ou pouco educado. Assim, o modo touchless ajuda a manter contacto visual e linguagem corporal adequados. Utilização em situações profissionais , considerando que, em contextos como medicina, turismo, indústria ou atendimento ao público, as mãos podem estar ocupadas ou sujas.

, considerando que, em contextos como medicina, turismo, indústria ou atendimento ao público, as mãos podem estar ocupadas ou sujas. Maior higiene , tendo em conta que os tradutores automáticos são frequentemente usados por várias pessoas.

, tendo em conta que os tradutores automáticos são frequentemente usados por várias pessoas. Rapidez em emergências , porque falar diretamente, sem interagir com o Vasco Translator Q1, acelera a comunicação.

, porque falar diretamente, sem interagir com o Vasco Translator Q1, acelera a comunicação. Acessibilidade melhorada, uma vez que pessoas com dificuldades motoras, limitações físicas ou tremores conseguem usar o tradutor apenas com a voz, sem depender de gestos.

O tradutor automático mantém a conversa disponível em ambos os idiomas, permitindo lê-la e enviá-la por e-mail.

É, também, nesta área que o Vasco Translator Q1 pode clonar a nossa voz, traduzindo o que dizemos no nosso idioma para o idioma do interlocutor, mas como se fôssemos nós próprios a dizer.

É uma experiência divertida, pois permite ouvir-nos em línguas muito diferentes do português, como basco ou coreano.

⭐ Chamada, com o Tradutor de chamadas

Para realizar uma chamada, o Vasco Translator Q1 pede o nosso nome e apelido, bem como o indicativo do país e o contacto telefónico, confirmando a nossa identidade, por via de um código enviado por SMS.

É possível adicionar números de telefone a uma lista de contactos, por forma a acelerar as chamadas seguintes, e a pessoa a quem ligamos ouve uma pequena mensagem a explicar que estamos a utilizar o tradutor automático.

A nossa chamada, através do dispositivo, é feita em nome da "Vasco", através de um contacto polaco.

De ressalvar que o Vasco Translator Q1 inclui apenas 10 minutos de chamada gratuitos. Após este limite, é necessário comprar 10 minutos adicionais, disponíveis por 5 €.

Além disso, o tradutor automático não pode receber chamadas, nem permite realizar chamadas de emergência.

⭐ Fotografia, com o Tradutor de fotos

O Vasco Translator Q1 é muito competente neste campo da tradução de fotos. Apesar de a câmara ser capaz, o tamanho do ecrã vai provavelmente exigir que aproxime as imagens para ler o texto traduzido.

O flash, posicionado abaixo da câmara - e o qual podemos ativar como lanterna, também -, confere mais nitidez às imagens capturadas à noite ou em ambientes mais escuros, como bares ou restaurantes.

Ainda que manter a proximidade do tradutor Vasco ao texto a ser traduzido assegure mais qualidade da imagem, o dispositivo faz um bom trabalho mesmo a alguma distância.

Curiosamente, numa imagem com vários idiomas, o dispositivo traduz cada um deles, apresentando-os na língua que escolhermos para a tradução.

As imagens traduzidas, que podem ser ajustadas para ter um fundo branco, mais homogéneo, e guardadas num histórico, podem ser enviadas para um e-mail à escolha.

Além disso, o Vasco Translator Q1 pode ler em alta-voz o que for traduzido, de forma semelhante a um audiobook.

É nesta funcionalidade de tradução de imagem que o 5-point touch do tradutor Vasco é particularmente útil. O gesto de pinça para zoom, por exemplo, ajuda a ampliar ou reduzir o texto para uma melhor legibilidade.

⭐ Texto, com o Tradutor de texto

Enquanto tradutor de texto, o Vasco Translator Q1 é, conforme esperado, muito competente. Aqui, é possível fazer uma tradução comum, digitando o texto e escolhendo o idioma para o qual queremos vê-lo traduzido.

Além disso, é ainda possível dizer o que queremos ver traduzido, sendo o conteúdo transcrito no tradutor, que mostra o texto original e a tradução.

A exatidão do texto escrito é irrepreensível, sendo importante ressalvar que, para o texto falado, o utilizador deve ditar e articular corretamente as palavras, com o tradutor Vasco perto da boca, por forma a assegurar total compreensão pelo dispositivo. Na eventualidade de ele errar uma palavra, a IA corrige-a eficazmente.

É possível editar o texto escrito e falado, e o tradutor Vasco pode guardar um histórico das traduções. Num recurso particularmente útil para reuniões de trabalho ou apresentações, este pode, também, ser enviado por e-mail.

⭐ Chat em grupo, com o MultiTalk

Esta funcionalidade permite juntar até 100 participantes numa conversa de grupo. Cada um pode escrever ou ditar uma mensagem, recebida por cada participante no seu idioma.

Os participantes podem juntar-se a um chat através do tradutor Vasco ou por via da aplicação MultiTalk, disponível para Android e iOS.

Qualquer utilizador pode criar uma conversa de grupo e, para se juntar a uma, basta introduzir o número de uma já existente ou fazer scan do seu código QR.

Para criar um chat, basta simplesmente dar-lhe um nome, definir o nome de utilizador e selecionar o idioma para o qual as mensagens devem ser traduzidas.

Todos os chats são guardados numa lista, ficando acessíveis, caso seja necessário consultar. Este recurso é particularmente útil para workshops ou palestras, por exemplo, em que as dicas fornecidas e as ideias partilhadas podem ser consultadas, posteriormente.

O utilizador pode escolher entre as traduções serem lidas em voz alta ou não, entre mostrar o texto original da mensagem ou não, e entre enviar automaticamente as mensagens ditadas. Com esta definição ativa, a conversa é mais fluida.

⭐ Aprendizagem

Disponível para ensinar 28 idiomas, o Vasco Translator Q1 pode ser o professor ideal.

Num processo semelhante ao do Tinder, o tradutor apresenta palavras no nosso idioma e mostra como se dizem e digitam no idioma que estamos a aprender. Arrastando para a direita e para a esquerda, devemos informá-lo em relação ao nosso conhecimento de cada uma das palavras.

No progresso, o tradutor Vasco incentiva a que aprendamos mais e mais palavras, por forma a enriquecer o vocabulário, listando todas as palavras que conhecermos naquele idioma.

Pelo que testámos, esta área per si não será suficiente para aprender um novo idioma. Contudo, o Vasco Translator Q1, como um todo, pode ser uma ferramenta poderosa.

Afinal, a par do enriquecimento do vocabulário, o dispositivo permite que comuniquemos com outras pessoas no idioma que estamos a aprender, treinando a conversação e escrita de uma forma muito completa.

Integração de IA

A IA não serve apenas para criar imagens ou vídeos inusitados. Prova disso é a integração da tecnologia num tradutor profissional e automático, melhorando o seu desempenho e permitindo uma fluidez notável na comunicação - seja qual for o idioma.

Segundo a Vasco Electronics, o Vasco Translator Q1 utiliza mais de 10 mecanismos baseados em IA, por forma a tornar a tradução mais rápida, simples e correta.

Como a IA potencializa a tradução com o Vasco Translator Compreender o discurso O tradutor automático utiliza IA para reconhecer e converter palavras faladas em texto. Os modelos de IA são treinados com muitas gravações de áudio existentes, para poderem compreender diferentes sotaques e formas de falar, garantindo que o texto corresponde com precisão ao que foi dito. Traduzir texto Num processo constantemente melhorado, a IA assegura uma tradução exata do texto para o idioma pretendido pelo utilizador. Dizer o texto traduzido Após a tradução, a IA pode reconverter o texto em palavras faladas, ou seja, o utilizador pode ouvir a tradução numa voz natural e clara. Algumas vozes são geradas através de IA, tornando-se mais realistas e expressivas. Filtrar ruído de fundo A IA diferencia a voz dos ruídos de fundo, ajudando o tradutor a concentrar-se nas palavras e a fornecer traduções mais rápidas e exatas.

Uso de IA não põe em causa a privacidade dos dados dos utilizadores

Num momento em que a IA reforça a sua presença no nosso dia a dia e adentra os nossos dispositivos na forma de novas funcionalidades, a Vasco Electronics garante a segurança dos dados de todos os utilizadores.

Segundo a marca, compreendendo a importância da privacidade, o seu software não é treinado com dados dos utilizadores, incluindo informações sensíveis como traduções.

O compromisso com a confidencialidade garante, nas suas palavras, que os dados permanecem exclusivamente de cada utilizador.

Bateria do Vasco Translator Q1

A bateria de 2500 mAh aguenta tranquilamente um dia de utilização mais intensa, seja nas férias ou num dia de reuniões de trabalho. Ainda assim, caso não seja definido um bloqueio de ecrã, o dispositivo acende-se facilmente no bolso, gastando bateria de forma desnecessária.

Por este motivo, a par de outros, como a segurança, definir um bloqueio de ecrã pode ser vantajoso.

Compatibilidade com o Vasco Translator E1

A compatibilidade entre dispositivos é pertinente, pois alarga ainda mais as possibilidades de tradução. Assim sendo, segundo a Vasco Electronics, é possível conectar o Vasco Translator Q1 com o tradutor E1, que analisámos aqui, por forma usufruir totalmente dos auriculares.

Como funciona a integração?

Conforme explicado detalhadamente pela marca, o Vasco Translator E1 integra-se com a aplicação Vasco Connect, ativada após a primeira ligação dos auscultadores.

Depois, para ligar os auscultadores ao Vasco Translator Q1, o utilizador deve ligar ambos os dispositivos e tocar no ícone dos auscultadores no menu principal (barra superior) do dispositivo.

Uma vez conectados, é possível utilizar o modo auscultador ou o modo altifalante, bem como a tradução sem toque, no Vasco Translator Q1.

Veredicto

Ainda que não seja um dispositivo para todos, nem para qualquer carteira, a verdade é que o Vasco Translator Q1 pode ser muito útil, especialmente para aqueles que procuram um tradutor automático e profissional, com um suporte robusto de idiomas.

Com uma bateria satisfatória, o facto de ser compacto não prejudica a usabilidade. Contudo, digitar pode ser um desafio para os utilizadores com mãos e dedos maiores. A interface user friendly e todas as funções são muito intuitivas. Os tutoriais iniciais, apresentados em cada uma delas, facilitam a utilização.

Tendo como argumento os testes que conduzimos, o Vasco Translator Q1 é um dispositivo competente, que compreende notavelmente o que é dito e faz uma tradução exata.

Destaque para a funcionalidade de clonagem de voz que, além de pertinente, por permitir uma conexão maior durante as conversas, é divertida, bem como para o modo touchless, ideal para uma tradução mais fluida das conversas, e para a tradução de chamadas, que facilita o contacto com pessoas que não falam o nosso idioma, mesmo à distância.

Seja porque viaja com frequência ou porque a sua profissão exige falar com várias pessoas de nacionalidades diferentes, como camionista, motorista ou empresário, um tradutor automático pode ser um parceiro "e peras".

O Vasco Translator Q1 está disponível, na loja oficial da marca, por 489 euros.

Vasco Translator Q1