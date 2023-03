Análise: Vasco Translator V4, tradutor que não pode faltar nas suas viagens

Os tradutores automáticos são dispositivos curiosos, mas nem toda a gente os conhece. Estes permitem que muitas línguas sejam traduzidas em diferentes formatos de tradução. O Vasco Translator V4, tradutor apoiado por IA, vem com uma vasta gama de funcionalidades que certamente o poderão ajudar nas suas viagens e no seu trabalho. Com este modelo, será capaz de comunicar fluentemente em todas as 108 línguas disponíveis. Deixamos hoje a nossa análise a este impressionante tradutor.

Línguas: 76 em voz 108 em fotografias 90 em texto 75 através da aplicação 28 para aprender

Processador: Quad-core Mediatek Helio A22 (MT6761) 64 bit
RAM: 2 GB

ROM: 32 GB
Modem: 4G

WiFi: 2.4 GHz
Bateria: 2400 mAh

Tamanho: 149 x 55 x 10 mm
Peso: 134 g

Na caixa

Vasco Translator V4

Cartão SIM internacional

Carregador

Cabo USB tipo C

Pulseira de segurança

Guia de início rápido

Manual do utilizador online em português e mais línguas

Design e botões do Vasco Translator V4

O design do Vasco V4 faz lembrar um smartphone, embora seja mais leve e mais compacto. Tem um ecrã tátil a cores de 5 polegadas e um sistema operativo simples.

Do seu lado direito, conta com três botões: o primeiro é utilizado para ligar/desligar e bloquear/desbloquear o dispositivo, o segundo para ativar o microfone tendo em conta que nós é que estamos a falar, e o terceiro para fazer o mesmo que o anterior, mas para quando é a outra pessoa que fala. Já do seu lado esquerdo, encontram-se os botões de volume do dispositivo, uma vez que integra colunas para poder ouvir a tradução em alta voz.

Na parte inferior, tem apenas uma entrada USB tipo C para o carregar. E finalmente, na parte de trás tem uma câmara com a qual podemos traduzir diferentes tipos de texto.

Na mão é um dispositivo agradável e leve, embora o seu acabamento em borracha também ofereça uma certa sensação de resistência. Além disso, como curiosidade, deve dizer-se que já tem um protetor de ecrã previamente aplicado.

Interface e modos disponíveis

Assim que ligamos o Vasco Translator V4, encontramos uma interface bastante simples e intuitiva (baseada em Android), o que facilita a sua utilização. Os modos que encontramos no menu principal são os seguintes:

Conversa

Este está encarregue de traduzir, ao vivo e simultaneamente, a conversa entre as pessoas através do tradutor. De facto, o Vasco V4 está especialmente concebido para este modo, uma vez que integra botões dedicados para poder ativar o microfone de cada um e, mais tarde, começar a traduzir na língua correspondente. Demora muito pouco tempo a "pensar" na tradução e esta é bastante precisa. Neste modo, podemos traduzir até 76 línguas diferentes.

Fotografia

Através da câmara integrada do dispositivo, podemos traduzir os diferentes textos que encontramos. Uma funcionalidade que lembra muito o Google Lens, mas que em termos de eficácia não tem ponto de comparação, pois o Vasco V4 é muito mais fiável. Neste caso, é capaz de identificar até 108 línguas diferentes.

Texto

No ecrã tátil do dispositivo aparece um teclado através do qual podemos traduzir tanto frases como palavras individualmente. Suporta até 90 línguas diferentes.

Chat

Uma das melhores características deste tradutor é que é compatível com uma aplicação. Pode criar grupos nela sem a necessidade da outra pessoa ter este dispositivo. Assim, pode conversar na sua língua, enquanto o dispositivo é responsável pela sua tradução em tempo real. Até 100 pessoas podem entrar nestas conversas de grupo, o que pode ser muito útil em certas situações. Especialmente para grandes reuniões ou grupos de trabalho.

Aprender

O Vasco Translator V4 oferece também a possibilidade de aprender línguas através de testes, bastante breves, com os quais é possível aprender um novo vocabulário. Apesar de bastante simples, é uma forma de começar a aprender até 28 línguas diferentes - é um primeiro contacto muito satisfatório, uma vez que ganha confiança com a sua utilização.

No que diz respeito à secção das Configurações, esta oferece-nos a possibilidade de fazer uso da conectividade Bluetooth, ativar o Wi-Fi caso não queiramos utilizar os dados móveis que estão incluídos e assim prolongar a autonomia do dispositivo, definir a língua do sistema, procurar atualizações, entre muitas outras.

E o Vasco Translator V4 não fica por aqui...

Pode ver todas as demais funcionalidades deste tradutor no site.

Internet em mais de 200 países

Uma das grandes qualidades deste tradutor é que tem cobertura em todo o lado graças a um cartão SIM que vem ativado com cobertura no mundo todo, pelo que não terá de se preocupar com qualquer tipo de mensalidade.

Traduções rápidas e precisas

Os 0,5 segundos que a fabricante anuncia que leva para oferecer uma tradução são dados um pouco arriscados. Em testes, dependendo do local e da ligação à Internet, a verdade é que o dispositivo demora entre 2 e 4 segundos a oferecer a informação.

É um tempo muito prudente e, em alguns casos, é ainda mais baixo quando usados alguns modos, como o texto. No entanto, naqueles que mais lhe custaram, como nas conversas, o tempo é um pouco superior mas igualmente preciso. O modo de fotografia também é suficiente para poder traduzir um menu de restaurante em que haja um mínimo de luz.

Boa autonomia

Embora seja muito complicado "medir" a autonomia do Vasco Translator V4, é verdade que lhe durará o suficiente para um dia de trabalho atarefado com várias reuniões em diferentes línguas. Recarrega-se muito rapidamente e, logicamente, a sua autonomia é prolongada quando se utiliza Wi-Fi.

Veredito

Este tipo de dispositivos é realmente útil. A precisão das traduções é muito maior do que a encontrada na grande maioria das aplicações para smartphones. O Vasco Translator V4 vai satisfazer qualquer língua que lhe coloque à frente, independentemente do formato e mesmo se tiver uma rede WiFi próxima ou não.

Em termos gerais, é um dispositivo muito mais fiável do que outras ferramentas que transportamos no smartphone. Os botões dedicados tornam muito conveniente e rápida a comunicação com outras pessoas. Talvez um dos pontos mais fracos seja a qualidade das fotografias, embora seja compreensível pois trata-se de um complemento e não de uma das características estrela do dispositivo.

Vale bastante a pena apostar no Vasco Translator V4. Contudo, e tendo em conta que o seu preço é de 389 euros, deve estar muito seguro de que o vai utilizar muito, senão, talvez possa considerar outras opções que não exijam um gasto tão grande.