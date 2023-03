Pinterest pode estar a ser uma fonte de conteúdos para pedófilos

O Pinterest tem conseguido manter-se fora das luzes da ribalta no que a polémicas diz respeito. No entanto, uma nova investigação concluiu que a rede social parece estar a ser uma fonte de conteúdos infantis para pedófilos...

Para aqueles que não conhecem, o Pinterest promete ser uma plataforma de partilha de fotografias. Em jeito de quadro de inspirações, os utilizadores podem encontrar imagens temáticas, dicas de decoração, receitas de culinária, listas sobre vários assuntos, entre outros. Com um algoritmo otimizado para o efeito, as pesquisas que os utilizadores vão fazendo têm impacto nos resultados do seu feed.

Até agora, o Pinterest estava a conseguir manter-se a leste das polémicas que assombram, diariamente, as redes sociais. No entanto, uma investigação descobriu que a plataforma é uma fonte de conteúdos para pedófilos que, além de deixarem comentários nas imagens, armazenam o conteúdo em quadros personalizados nos seus perfis.

A NBC News revelou ter passado um mês a rever centenas de contas de meninas, bem como as páginas dos seus seguidores. De ressalvar que, assim como acontece noutras redes sociais, os termos de utilização do Pinterest indicam que os utilizadores deverão ter mais do que 13 anos para criar uma conta. Apesar de, ainda assim, os menores não encontrarem impedimento à partilha das imagens, a porta-voz da plataforma garantiu que "a empresa tem uma política rigorosa de tolerância zero para conteúdos que possam explorar ou pôr em perigo menores".

Segundo a NBC News, as fotografias nem sempre pertencem a perfis criados por menores de idade, uma vez que os utilizadores mais velhos recorrem também a imagens publicadas por lojas de roupa infantil.

Nem o Pinterest escapou...

Aquando da análise, o órgão de comunicação social percebeu que o algoritmo do Pinterest recomenda fotos e vídeos de raparigas menores de idade, em alguns casos, com pouca roupa, e que essas fotos são normalmente acompanhadas de comentários sugestivos feitos por homens.

Na sequência da investigação e da tentativa de contacto com o Pinterest, a NBC News informa que a plataforma removeu algumas páginas partilhadas. Além disso, a empresa implementará uma funcionalidade que permitirá aos utilizadores denunciar quadros sexualmente sugestivos, bem como perfis individuais que possam violar as regras.

Caso queira saber mais sobre a investigação, aceda aqui.