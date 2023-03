ChatGPT desenvolveu um jogo em 30 segundos. Conheça o Sumplete!

Autor de livros, linhas de código, documentos académicos, e de coisas várias, o ChatGPT já deu provas de si em vários contextos. Agora, desenvolveu um jogo chamado Sumplete, sob indicações de Daniel Tate.

Demorou apenas 30 segundos até que o ChatGPT gerasse o Sumplete, um jogo simples que, conforme solicitado por Daniel Tate, se assemelha ao Sudoku. O pedido foi o primeiro passo, seguido da configuração em HTML e Javascript, pelo ChatGPT. Depois, o utilizador finalizou os detalhes e criou um website para que o jogo pudesse ser jogado por todos.

Daniel Tate documentou todo o processo e deixou-o disponível na ligação Sobre, no fundo do website.

Para jogar o Sumplete, basta aceder aqui. Encontrará um layout simples e muito semelhante a outros quebra-cabeça conhecidos, como é o caso do Sudoku. Em baixo, os botões mostram os erros cometidos, revelam dicas, reiniciam o nível e dão a resposta.

Embora seja visivelmente semelhante, as regras do Sumplete são diferentes das do Sudoku. Conforme é explicado no próprio website, a ideia passa por remover números até que a soma daqueles que ficam resulte no número dessa coluna e linha, simultaneamente.

Assim que acede ao website, a grelha apresentada é a que corresponde ao nível beginner (3x3). Contudo, é possível gerar novas grelhas, com níveis de dificuldade diferentes: easy (4x4), intermediate (5x5), challenging (6x6), advanced (7x7), expert (8x8) e master (9x9).

Além dos vários níveis, pode desafiar-se e jogar o "Sumplete daily challenge", completando o jogo o mais rápido possível.

