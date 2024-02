Google avisa para não se divulgar informações confidenciais com o Gemini

Parece claro, mas nunca é demais recordar: os utilizadores não devem partilhar informação confidencial ou dados pessoais com os chatbots. Este aviso parte, também, da Google, relativamente à utilização do Gemini.

Seguindo a tendência, a Google também já tem um chatbot assinado por si e baseado em Inteligência Artificial. Conforme fomos acompanhando, trata-se de um produto útil e cada vez mais completo, podendo ser usado para vários fins, e não apenas para questões lúdicas.

Algum tempo após o lançamento do agora Gemini, a Google avisa que os utilizadores não devem partilhar informações confidenciais e dados pessoais com o chatbot.

Segundo informações, um documento de apoio publicado pela Google revela que algumas conversas que os utilizadores têm com o Gemini são examinadas por humanos treinados, no sentido de melhorar o serviço.

Embora estes profissionais não tenham acesso aos e-mails e números de telefone dos utilizadores, importa não partilhar dados privados, durante as conversas com o chatbot.

Google permite desativar a atividade no Gemini, mas há uma ressalva a considerar

As conversas e os avisos podem ser eliminados no menu Atividade das Apps Gemini, no canto superior direito do chatbot. Além disso, os utilizadores também podem desativar a Atividade das Apps Gemini, de modo a impedir a recolha de conversas.

Apesar desta possibilidade, a Google deixa uma ressalva:

As conversas que foram revistas ou anotadas por revisores humanos não são eliminadas quando elimina a Atividade das Apps Gemini porque são mantidas em separado e não estão associadas à sua Conta Google. Em vez disso, são retidas durante, no máximo, três anos. Mesmo quando a Atividade das Apps Gemini está desativada, as conversas são guardadas com a sua conta até 72 horas. Esta opção permite à Google oferecer o serviço e processar feedback. Esta atividade não é apresentada na sua Atividade das Apps Gemini.

Assim sendo, a Google sugere que o utilizador "não introduza informações confidenciais nas suas conversas ou quaisquer dados que não queira que um revisor veja ou que a Google utilize para melhorar os nossos produtos, serviços e tecnologias de aprendizagem automática". No próprio Gemini, aliás, pode ler-se:

Segundo explica, "a Google utiliza as conversas (bem como o feedback e os dados relacionados) dos utilizadores das Gemini Apps para melhorar os produtos Google (tais como os modelos generativos de aprendizagem automática que alimentam as Gemini Apps)", de modo a torná-los mais seguros e úteis, bem como a funcionar melhor para todos os utilizadores.

Com esse objetivo em mente, "a revisão humana é uma etapa necessária do processo de melhoria do modelo". Por via da sua revisão, classificação e reescrita, os humanos ajudam a melhorar a qualidade dos modelos generativos de aprendizagem automática, como os que alimentam as Gemini Apps.