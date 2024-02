Acer Predator lança scooter elétrica de alto desempenho no valor de 1299 euros

A Acer é uma das marcas mais conhecidas no setor tecnológico, especialmente no mercado dos computadores portáteis. Mas agora, a sua subsidiária Predator, ligada sobretudo ao segmento dos jogos, lançou uma e-scooter de alto desempenho no valor de 1299 euros. Vamos conhecer melhor a Acer Predator Extreme PES017.

Acer Predator Extreme PES017 é a nova e-scooter da marca gaming

Até aqui, estamos habituados a ver a Acer Predator a lançar equipamentos para o mercado gaming, mas agora a história é outra. Recentemente a empresa taiwanesa lançou a sua nova e-scooter de alto desempenho designada Acer Predator Extreme PES017. Já quanto ao preço, estima-se que a scooter chegue ao mercado por um valor a rondar os 1299 euros.

Os detalhes revelam que o veículo elétrico contará com um motor potente bem como uma suspensão e sistema de freios aprimorados. Na página de apresentação do equipamento podemos ver que terá um motor de 350/390 W que pode alcançar 960 W de potência e conseguirá alcançar uma velocidade de até 32 km/hora (embora limitado ao máximo de 25 km/h, dependendo das leis de cada região) contando também com uma bateria de iões de lítio de 48V/10,5 Ah que pode ser substituída.

Estas e outras carecterísticas permitem que a Acer Predator Extreme PES017 possa subir vias com uma inclinação de 18%. No entanto, para já, a scooter elétrica oferece uma autonomia de apenas até 35 km.

A Acer Predator Extrems PES017 está projetada para vários cenários e condições, como as ruas da cidade, no campo, na neve, na chuva, etc, uma vez que tem pneus de crocodilo para uma maior aderência aos vários pisos e um grau de proteção IPX5. Portanto, estamos perante uma scooter elétrica 'todo-o-terreno', ao mesmo tempo que garante a segurança do seu condutor. Conta com um sistema de suspensão dupla, um freio hidráulico e três diferentes modos de velocidade.

Veja o vídeo de apresentação de e-scooter Acer Predator Extreme PES017:

Segundo Valerie Piau, vice-presidente associada da Acer EMEA (Europa, Médio Oriente e África), "como parte do esforço da Acer em direção a estilos de vida inteligentes e ecológicos, a e-scooter Predator Extreme traz novos níveis de diversão e mobilidade à nossa gama de tecnologia sustentável".

Quanto à disponibilidade, a Acer Predator Extreme PES017 estará à venda durante o segundo trimestre deste ano na Europa, Médio Oriente e África por um preço recomendado de 1299 euros.