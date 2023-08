O carro elétrico mais caro do mundo foi apresentado e serão produzidos apenas 10

A Automobili Pininfarina acabou de dar a conhecer ao mundo aquele que se tornou, até hoje, o carro elétrico mais caro do planeta. Um chamado "hipercarro" capaz de ultrapassar os 300 quilómetros por hora, com uma aceleração dos 0 a 100 em apenas dois segundos e carregando de 20 a 80% em apenas 25 minutos.

O B95 apresentado pela Automobili Pininfarina é um Barchetta que será vendido ao preço de 4,4 milhões de euros. Serão produzidas apenas dez unidades. Assim, este ocupa o lugar de carro elétrico mais caro do mundo... Mas não é só de preço que falamos.

O B95 tem uma bateria de iões de lítio de 120 kWh, em forma de T, refrigerada a líquido. Tem potência máxima de 1.400KW (cerca de 1.900 HP), 2.340 Nm de torque e pode ser carregada até 270W, reabastecendo de 20 a 80% em 25 minutos.

No total, conta com quatro motores, um em cada roda. A autonomia é um ponto surpreendente. O carro de luxo poderá atingir até 476 quilómetros, de acordo com o ciclo de homologação WLTP.

O painel do carro é inspirado em antigos aviões de combate e é ajustado eletronicamente, sendo que cada um dos painéis (um para cada assento) pode funcionar de forma independente. Essa pequena cúpula é responsável, por dissipar o fluxo de ar sobre a cabeça do motorista. Os bancos têm inspiração nos carros de corrida antigos.

A produção será feita de forma artesanal e as entregas desta edição limitada começarão a ser feitas em 2025, marcando o 95º aniversário da Pininfarina SpA.