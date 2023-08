BYD vai trazer para a Europa a submarca de luxo DENZA e mais alguns carros elétricos

Temos acompanhando o crescimento da marca BYD na Europa e a sua ambição quer transformá-la mesmo numa das 5 maiores marcas de carros do território. Com o IAA Mobility à porta, a BYD prepara-se para dar a conhecer mais alguns modelos que irão chegar à Europa nos próximos tempos e ainda para anunciar o lançamento oficial da sua submarca de luxo DENZA.

A BYD entrou no mercado europeu de automóveis de passageiros há menos de um ano, estreando inicialmente três modelos no Salão Automóvel de Paris 2022: o BYD HAN (sedan do segmento E), o BYD TANG (SUV do segmento E) e o BYD ATTO 3 (C- segmento SUV).

Com o BYD DOLPHIN (hatchback do segmento C) que chegou há poucos dias por 29.900 €, o BYD SEAL (elegante e esportivo sedã do segmento D) previstos para chegar neste outono, bem como o espaçoso e prático BYD SEAL U (D segmento SUV), a BYD não para de se expandir no mercado de EVs na Europa.

Os novos carros elétricos em conjunto com uma exposição de novas tecnologias serão dados a conhecer com mais pormenor na Internationale Automobilausstellung (IAA) em Munique, que decorrer de 5 a 10 de setembro de 2023. O portfólio de produtos da chinesa está em rápida expansão e a empresa também apresentará pela primeira vez a sua submarca de luxo, DENZA, ao público europeu, destacando o DENZA D9.

A DENZA é uma joint venture entre BYD e Mercedes-Benz. O DENZA D9 é o último carro de luxo lançado sob a alçada da marca e oferece uma capacidade de 7 lugares, com espaço 2+2+3.

Michael Shu, da BYD Europa e Cooperação Internacional, afirmou que "a BYD está verdadeiramente dedicada a introduzir carros ecológicos inovadores e de alta tecnologia no mercado europeu."

Desta forma a IAA em Munique surge como palco perfeito para apresentar os mais recentes modelos da fabricante chinesa.