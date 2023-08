O Android é o sistema operativo mais popular do mundo. Usado por muitas marcas de smartphones e não só, permite que os dispositivos tenham acesso às mais avançadas aplicações e serviços. Contudo, as marcas que o usam estão literalmente nas mãos da Google. A Xiaomi poderá dar o grito do Ipiranga e lançar o seu próprio sistema operativo, o MiOS.

O Android, sistema operativo da empresa americana Google, serve praticamente o mundo, com as suas soluções para mobile. Um smartphone sem Android, ou é Apple, ou terá muita resistência por parte dos utilizadores. O caso taxativo dessa realidade aconteceu com a Huawei.

Além disso, o facto de uma marca usar Android, em grosso modo entrega à Google uma das principais fontes de rendimento, a loja de aplicações. Os milhões faturados pela Google são, naturalmente, milhões que as marcas não vão receber, pela atividade de quem usa um equipamento da Xiaomi, Samsung, OPPO, entre muitas outras.

MiOS: Xiaomi quer deixar o Android?

Para já o que se sabe é que a marca chinesa surpreendeu o mercado ao registar o nome "MiOS" na China. Isso porque rumores anteriores indicavam que a Xiaomi estava a preparar-se para lançar um sistema operativo (SO) proprietário e esta nova pista reforça a ideia que a marca já começou a trabalhar nesse objetivo.

Segundo informações partilhadas pelo conhecido Ice Universe, o nome "MiOS" agora já pode ser explorado pela fabricante chinesa nos seus produtos, uma vez que o departamento de marcas e propriedade intelectual da China já reconhece o nome como propriedade da empresa.

Até ao momento, a empresa não comentou nenhum destes rumores, que referem o possível lançamento do novo sistema operativo. Também não há informações se o MiOS será, assim como o HarmonyOS da Huawei, baseado no próprio Android, mas com controlo da fabricante e não da Google.

O desenvolvimento de novos sistemas operativos é algo que tem sido incentivado pela China, uma vez que a guerra comercial com os Estados Unidos tem feito o país procurar alternativas proprietárias não apenas para o hardware, mas também para o software.

Referem as fontes que partilharam a informação do SO.

Também poderá não ser nada disto

Apesar do cenário pender mais para um novo SO, há também quem acredite que esta marca "MiOS" foi criada para substituir "MIUI" em smartphones da Xiaomi. Portanto, nada a ver com o deixar o sistema operativo Android, mas criar uma comunicação diferenciada entre os smartphones mais caros e os Redmi ou POCO.

Os próximos dias, eventualmente as semanas já de setembro, irão deslindar estas suspeitas. A marca agora assegurada pela Xiaomi irá certamente saltar para o mercado e a publicidade desvendará o mistério. Em todo o caso, o domínio mios.cn já foi registado pela empresa.