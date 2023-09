A Xiaomi tem sido uma das marcas de smartphones mais ativas no campo das atualizações do Android. Procura estar sempre à frente de toda a concorrência e oferecer o máximo aos utilizadores neste campo. Para provar isso, a marca começou a oferecer 4 atualizações para os seus smartphones

Foi esta semana que os novos Xiaomi 13T foram apresentados ao público. A marca destacou de imediato novas funcionalidades, mas uma delas parece ter ficado esquecida. Falamos das atualizações Android disponibilizadas, que voltam a atingir um novo número e que se equipara ao que a Samsung já oferece.

De forma clara, a Xiaomi revelou na sua apresentação que estes smartphones passavam a ter 4 anos de novas versões Android. A isso vai somar-se mais 5 anos de correções de segurança, onde a Google colocará as correções de problemas que forem, entretanto, descobertos.

Com estes novos valores, a Xiaomi volta a mudar a sua política de atualização, assumindo assim um lugar no topo deste campo. Equipara-se agora à Samsung e aos muitos anos de atualizações estão disponíveis nos equipamentos de topo da marca.

Visto que os novos Xiaomi 13T chegam com a MIUI 15, baseada no Android 14, estes vão assim crescer e receber o Android 17. Estas são as versões que a Xiaomi garante para estes smartphones e para os modelos que se seguirem na sua lista de lançamentos.

Da mesma forma, e nos mesmos moldes, a Xiaomi garante para estas propostas correções de segurança por ainda mais anos. Falamos de 5 anos de correções, que assim colocam estes smartphones com validade de segurança até 2027. Já o fazia com o Redmi K60 Extreme Edition, mas estava limitado ao mercado chinês.

Este sempre foi um tema controverso, em especial no universo Android. A Xiaomi iguala as concorrentes no que toca ao tempo das atualizações, mas a Google deverá estar prestes a mudar a sua proposta e assim passar a oferecer 7 anos de atualizações do seu sistema operativo.