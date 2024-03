O Android 15 irá garantir que não fica sem espaço de armazenamento no seu smartphone

O espaço de armazenamento é um dos principais elementos de um smartphone Android. Sendo um elemento limitado, importa gerir da melhor forma e assim garantir a sua presença. A Google prepara uma novidade no Android 15, que irá garantir que não fica sem espaço de armazenamento no seu smartphone.

Ainda que dependa dos utilizadores, a Google já dá ao seu sistema operativo móvel uma capacidade de gestão grande. Este consegue tratar de muitas tarefas que podem ser automatizadas e assim garantidas. A gigante quer agora ir mais longe e prepara uma novidade para o Android 15.

Do que foi possível ativar e usar, esta próxima versão do sistema operativo conseguirá gerir o espaço de armazenamento, com uma opção muito simples. Irá eliminar as apps que são menos usadas, ao mesmo tempo que mantém presentes dados para estas apps poderem ser usadas mais tarde, com os dados do utilizador.

Como se pode ver no vídeo acima, este é um processo que poderá ser automatizado e que funcionará de forma gerida pelo Android 15. Apenas alguns componentes são removidos e retirados do smartphone, libertando o espaço que os utilizadores necessitam.

Mais tarde, e caso a app seja necessária, esta pode ser rapidamente descarregada e colocada em funcionamento rapidamente. Todos os dados do utilizador associados estão presentes e prontos a ser integrados. Esta é uma função que o Android já tem atualmente presente.

Mesmo sendo uma opção que já é conhecida no Android, a Google parece agora preparada para a tornar realmente ativa. Chegará com o Android 15 e com a particularidade de ser aplicada também a apps do próprio sistema e que não sejam usadas. Assim, o espaço de armazenamento ganho é ainda mais eficiente e maior.

Esta é uma opção que certamente muitos utilizadores vão agradecer. Nem todos os equipamentos têm capacidades de armazenamento elevado e muitas vezes é simples ocupar o espaço disponível. Assim, e de forma automática, o Android 15 irá gerir este elementos pelos utilizadores, de forma mais eficiente.