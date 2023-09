A Google tem aplicado muitas medidas de segurança no Android e na sua loja, a Play Store. Para além de querer a proteção dos dados, quer também garantir aos utilizadores que apenas as compras autorizadas são realizadas. Uma medida simples consegue garantir este passo e é muito simples de ativar e aproveitar.

Apesar de muitos utilizadores se preocuparem com a segurança dos seus dados e de quem está autorizado a aceder-lhe, esquecem muitas vezes o mais básico. É também importante ter em conta quem e como pode aceder, em especial na vertente física e nos próprios smartphones.

O Android e a Play Store estão equipados com vários mecanismos que os utilizadores podem ativar e garantir assim esta proteção. No caso da loja de apps da Google estes são importantes, em especial para garantir que apenas as compras autorizadas são feitas.

Para ativar esta funcionalidade, os utilizadores devem primeiro abrir a app Play Store. Aqui dentro, devem depois abrir o menu associado, carregando para isso no avatar, que está presente no topo direito da app.

Neste menu, os utilizadores devem depois escolher a opção Definições, dando acesso à área das configurações da loja de aplicações do Android. Aqui, e da lista presente, devem expandir a zona Autenticação. A primeira mudança a ser realizada é ativar a autenticação biométrica, para ser mais simples.

Depois, devem aceder à opção abaixo, "Pedir autenticação para compras", para escolher como e quando a autenticação será pedida. A lista presente permite aos utilizadores escolher ter esta validação sempre ou a cada 30 minutos. A opção Nunca não deve ser usada, ou desativa esta funcionalidade.

Desse momento em diante, será sempre pedido ao utilizador que autentique numa compra, seja permanente ou a cada 30 minutos. Assim, as compras ficam mais seguras e apenas as autorizadas vão ser realizadas, impedindo que qualquer um use o smartphone nesse processo.