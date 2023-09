As atualizações Android de cada smartphone são, em muitos casos, uma verdadeira dor de cabeça para os utilizadores. Se em muitos casos surgem, em outros não existem ou demoram demasiado a serem disponibilizadas. Para auxiliar os utilizadores surge um site onde tudo está claro e que pode ser essencial para os utilizadores.

Marcas como a Samsung, a Xiaomi ou a OPPO, entre outras, têm melhorado radicalmente as atualizações de qualquer smartphone Android que têm no mercado. Estas chegam mais cedo, de forma integrada com o que a Google lançou e até durante muito mais tempo.

Mas com tanta informação, muitas vezes repartida por marca e por famílias de modelos, torna-se complicado acompanhar o como e o quando chegam as atualizações, isto se alguma vez acontecer. Para auxiliar os utilizadores, surgiu agora um novo site que reúne e compila tudo o que precisam saber.

Chamado Android Update Tracker, é um projeto de uma comunidade de utilizadores Android e lista dezenas de smartphones Android num gráfico organizado. Este detalha se eles vão receber atualizações no futuro, com base na informação disponibilizada pelas marcas e recolhida na Internet.

Além disso, os criadores deste site validam se uma atualização é a última versão de um dispositivo, o que pode ser útil se você para quem estiver a ponderar atualizar o smartphone. Presentes estão também dispositivos de fabricantes menores, que também são detalhados neste site. Os criadores admitem potenciais erros, já que muitos fabricantes não revelam os seus planos.

O Android Update Tracker também mostra que smartphones podem ser elegíveis para o Android 14. O site ainda lista as datas em que cada equipamento recebeu a atualização mais recente, facilitando a identificação de tendências, como quais podem receber atualizações mais tempo do que outros da mesma marca.

Naveguem no Android Update Tracker e descubram se o vosso smartphone Android terá mais atualizações e quando estas chegam. É uma informação importante que pode pesar no futuro para decidir que equipamento comprar.

Android Update Tracker