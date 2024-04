Comunicação satélite estará a chegar ao Android! Veja a interface que vai usar

Não é segredo que a Google prepara a chegada da comunicação por satélite ao Android. Esta será mais uma forma de comunicar, mas aparentemente reservada a situações de emergência. Este cenário está cada vez mais real e agora surgiu a interface que o Android apresentará na utilização da comunicação pode satélite.

A análise do código da Google revelou algo novo e que em breve vai chegar ao Android. Falamos da comunicação satélite, que irá ajudar os utilizadores em situações de emergência, que agora viu revelada a forma como poderá ser usada e como os utilizadores farão com que a conectividade via satélite Android funcione.

Do que foi revelado, os utilizadores vão ter de manter os seus smartphones alinhados com os satélites que estão em órbita baixa. Durante a configuração, o código mostra que os utilizadores serão solicitados a "obter uma visão clara do céu", evitando obstáculo como edifícios, árvores ou montanhas.

Uma vez feito nessa situação, os utilizadores vão ter acesso a uma página com um grande círculo no centro. O seu objetivo é ajudar a localizar um satélite nas proximidades. Uma ligação mais forte será obtida garantindo que se esteja de frente para o satélite, o que significa que ele está no centro do raio.

Os utilizadores vão poder minimizar a página de SOS quando estiverem ligados para continuar a enviar mensagens de texto para serviços de emergência ou familiares. O Android transformará a página numa apresentação flutuante na página inicial do dispositivo, semelhante a um widget.

A descoberta da informação revelou que a nova interface SOS foi detetada na app Adaptive Connectivity Services do Android. Atualmente, esta é uma parte da interface a que os utilizadores possam acessar, visto estar ainda a ser terminada.

Já sabemos há algum tempo que o Google está se preparando para trazer comunicação satélite ao Android 15. A segunda versão de teste revelou isso mesmo e muito mais da interface Além disso, a Google vai oferecer este suporte nos SMS/MMS e RCS quando ligados a um satélite.