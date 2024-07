HyperOS 2.0: estes são os telefones Xiaomi, Redmi e POCO que devem receber a atualização

A Xiaomi resolveu seguir o seu caminho e mudou a MIUI radicalmente. O HyperOS é já uma realidade e cada vez mais presente nos smartphones da marca. Agora que o HyperOS 2.0 parece ser uma realidade, chega a primeira lista dos smartphones que podem vir a receber esta atualização.

O HyperOS 2.0 parece ser já uma realidade

Uma vez que a Xiaomi já implementou a atualização para HyperOS na grande maioria dos terminais do seu catálogo, a gigante chinesa concentra agora os seus esforços na preparação da chegada da segunda versão do seu novo sistema operativo para Android.

Esta nova variante seguirá a mesma nomenclatura e por isso o HyperOS 2.0 será uma realidade. Contará com novas ferramentas baseadas em Inteligência Artificial, com novo design para multitarefa e com novos widgets que podem ser agrupados.

Embora tudo pareça indicar que o HyperOS 2.0 demorará alguns meses a chegar, podemos agora confirmar quais os smartphones e tablets da Xiaomi, Redmi e POCO que têm uma maior certeza receber esta nova atualização.

Xiaomi, Redmi e POCO que devem receber atualização

Tal como foi revelado, a gigante chinesa já começou a implementar uma versão de teste do HyperOS 2.0. Esta está a ser avaliada no Redmi K60 Ultra e no Xiaomi Pad 6S Pro com as versões de firmware OS2.0.240706.1.VMLCNXM.PRE e OS2.0.240706. 1.VNXCNXM.PRE, respetivamente.

Para além destes dois dispositivos, a nova versão do HyperOS deverá chegar também a mais equipamentos Do qu se sabe, todos estes smartphones e tablets da Xiaomi, Redmi e POCO na sua primeira fase de implementação.

Telemóveis e tablets Xiaomi que receberão o HyperOS 2.0 Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 5

Telefones e tablets Redmi que receberão o HyperOS 2.0 Redmi Note 12S

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 5G

Redmi 12

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi 12C

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi 13C

Redmi 13 5G

Redmi 13

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Pad

Redmi Pad SE

Telefones POCO que receberão HyperOS 2.0 POCO F6 Pro

POCO F6

POCO M6 Pro 5G

POCO M6 Pro

POCO X6 Pro 5G

POCO F5 5G

POCO F5 Pro 5G

POCO M5

POCO X5 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO F4 GT

POCO X6 5G

POCO M6 Pro

POCO F4

POCO X4 GT

Claro que esta é ainda uma lista não oficial e que poderá ser alterada pela marca. A Xiaomi terá já a sua lista a ser preparada e que em breve deverá mostrar ao mundo. Fica claro que a empresa continua a apostar nas atualizações e o HyperOS 2.0 será a prova disso.