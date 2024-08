Google Pixel 9 Pro XL: Ainda agora chegou e já domina as tabelas da DXOMark

Desde que foi apresentado que o novo Pixel 9 pro XL da Google promete muito. Este smartphone Android quer ser o melhor dispositivo da sua classe e ombrear com o que de melhor o mercado tem disponível. Os primeiros testes da DXOMark mostram isso mesmo e esta proposta da Google já domina as tabelas.

Após terem sido apresentados há uma semana, os novos Google Pixel 9 passaram pelas mãos dos especialistas do DXOMark. Agora foi publicada uma extensa análise ao Pixel 9 Pro XL, que conclui que o novo flagship da Google tem o melhor ecrã do mercado e a segunda melhor câmara da atualidade.

Google Pixel 9 Pro XL: 158 pontos no ecrã e fotografia na DXOMark

O Google Pixel 9 Pro XL é o rei dos ecrãs móveis, pois alcançou a melhor pontuação na categoria de ecrãs DXOMark com 158 pontos. Esta pontuação elevada foi atribuída ao grande dispositivo Google porque o painel do Pixel 9 Pro XL possui grande precisão de cores, legibilidade e desempenho de vídeo, que também se combinam com o rótulo Eye Comfort para proporcionar um conforto visual superior ao de outros smartphones Android no mercado.

Da mesma forma, o Pixel 9 Pro XL conseguiu posicionar-se em segundo lugar no ranking das câmaras DXOMark com um total de 158 pontos, apenas ultrapassado pelo HUAWEI Pura70 Ultra que lidera esta classificação com 163 pontos.

O resultado obtido pelo Pixel 9 Pro XL na secção das câmaras fotográficas justifica-se porque o novo smartphone da Google possui uma extraordinária qualidade de imagem e vídeo, graças à reprodução precisa de cores, ao autofoco fiável e a uma gama dinâmica muito ampla. Estas características fazem do Pixel 9 Pro XL um dispositivo de destaque em diversas condições de fotografia.

Por fim, na secção de selfies, o Google Pixel 9 Pro XL alcança o quarto lugar nos testes DXOMark com uma pontuação de 148 pontos. Neste sentido, os especialistas em fotografia móvel salientam que a câmara frontal do Pixel 9 Pro XL tem um desempenho ótimo graças às melhorias no seu hardware e aos avanços na precisão e exposição das cores.

Esta é uma excelente posição que o Pixel 9 Pro XL, em especial no campo da fotografia. Confirma a aposto da Google neste campo e promete muito para os utilizadores. Resta saber o resultado dos restantes testes da DXOMark e a posição que este smartphone conseguirá.