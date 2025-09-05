Está ainda mais fácil ouvir música nos smartphones Android graças ao Auracast

O Android está em constante mudança e a Google aproveita esses momentos para trazer novidades e melhorias importantes. A mais recente foca-se no áudio e torna ainda mais simples ouvir música, ainda para mais de forma única. Agora, a partilha de áudio Auracast chega a novos smartphones e auscultadores.

Mais fácil ouvir música no Android

Ouvir música em vários auscultadores do mesmo dispositivo Android será agora muito mais fácil graças à expansão da tecnologia Auracast no Bluetooth LE Audio. A Google evolui assim a sua oferta no campo do áudio no Android e chega onde outros concorrentes ainda nem sonham em estar.

Partilhar música ou vídeos com alguém que usa auscultadores não é uma tarefa fácil. Mas, graças à tecnologia Auracast, a Google está a facilitar a vida aos utilizadores do Android 16. A empresa anunciou a expansão da funcionalidade Bluetooth LE Audio para o Pixel 8 e versões posteriores.

A partilha estende-se, portanto, para além dos dispositivos atualmente suportados: o Galaxy a partir de 2023, alguns modelos da Xiaomi (as séries 15 e 15, bem como o MIX Flip) e o Poco X6/F6 Pro, F7 Pro/Ultra.

Auracast em mais smartphones e auscultadores

Atenção, não só o smartphone precisa de ser compatível com o Auracast, como também os auscultadores. Por isso, a Google anunciou também que os novos auscultadores e earbuds da Sony poderão ligar-se à mesma fonte (LinkBuds S, WF-1000XM5, InZone Buds, LinkBuds Open, LinkBuds Fit, WH-1000XM6 e InZone H9 II).

Estes modelos juntam-se aos aparelhos auditivos que receberam a tecnologia no início deste ano. Tudo acontece no painel Bluetooth das definições rápidas do Android. Um botão de partilha de áudio aparece, pelo que só precisa de confirmar a ligação com o auricular ou auscultadores convidados.

O Bluetooth LE Audio permite também a partilha de áudio com um grupo de utilizadores. O utilizador anfitrião pode convidar um amigo ou várias pessoas. Os convidados podem ligar-se ao fluxo de áudio de um smartphone Android digitalizando um código QR ou simplesmente tocando em Emparelhamento Rápido.