Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Loucos de Lisboa - Ala dos Namorados

Ala dos Namorados é um grupo musical português criado em 1992 por João Gil, Manuel Paulo, e João Monge, aos quais se juntou depois José Moz Carrapa. O grupo descobriu Nuno Guerreiro, num espetáculo de Carlos Paredes, tendo-o convidado para integrar o elenco.

O seu nome advém da famosa Batalha de Aljubarrota, na qual os portugueses venceram os castelhanos, em que uma das alas a favor do Reino de Portugal tinha essa designação por ser formada por combatentes ainda jovens.

Ala dos Namorados é criada em 1992, a partir de canções de João Gil, João Monge e Manuel Paulo. A Ala conseguiu bastante êxito nos anos 90, tendo atuado diversas vezes em festivais fora de Portugal.

Depois do lançamento do álbum Alma, Moz Carrapa deixa a banda, ficando só João Gil, Manuel Paulo e Nuno Guerreiro.

Em 1998 é apresentado o álbum Solta-se o Beijo, que chegou a disco de platina.[1] Cristal é lançado em 2000. Este álbum foi disco de ouro. Um dos temas do álbum, o single "Fim Do Mundo (E Ao Cabo Do Teu Ser)" - um dos maiores êxitos da banda - foi utilizado como tema de genérico da telenovela Queridos Papás (2023/2024), da TVI.

Durante algum tempo os membros da banda dedicam-se a outros projetos. Em 2004 é lançado um DVD e um CD, Ala dos Namorados Ao Vivo No São Luíz.

Dá-se a saída de João Gil para formar a Filarmónica Gil. Em 2007 tendo como guitarrista Mário Delgado e com canções de João Monge e Manuel Paulo, também responsável pela produção, o grupo edita Mentiroso Normal. Em Dezembro de 2008, o grupo cessa atividade, no final de 15 anos de carreira.

No início de 2012, a propósito de um concerto à volta do trabalho do João Monge, voltaram a reunir-se, e surgiu a vontade de voltarem a tocar as canções do grupo.

Assinalaram os 20 anos do grupo, em Setembro de 2012, com um concerto no B. LEZA que teve a participação de Alexandre Frazão, Mário Delgado, Zé Nabo e Ruben Santos e ainda convidados especiais como João Gil e José Moz Carrapa.

Em 2013 foi lançado o CD Razão de Ser com a regravação de vários dos seus temas mais conhecidos e que contou com a participação de alguns músicos conhecidos, como António Zambujo e Jorge Palma.

Em Dezembro de 2014 editam novo CD de originais, "Felicidade", distribuído pela Farol. Conta novamente com as letras de João Monge a que se junta uma de Carlos Tê e três de José Fialho Gouveia.

O cancioneiro da pop portuguesa de meados do século XX foi a base para a gravação do disco “Vintage” que será lançado em breve. "Olhos Castanhos", “Noites da Madeira", "Ele e Ela", "Animais de Estimação", “Cartas de Amor” ou o “Fadinho da Tia Maria Benta”, são alguns dos temas que fazem parte do imaginário colectivo dos portugueses e que a Ala dos Namorados se propôs trazer para o seu universo musical. O disco inclui quatro temas originais dentro da mesma harmonia "vintage" que será parte integrante dos concertos.

O grupo é composto atualmente apenas por Manuel Paulo a que se juntam outros músicos convidados.

In Wikipedia

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?