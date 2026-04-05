Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

About A Girl - Nirvana

Nirvana foi uma banda de rock norte-americana formada em Aberdeen, Washington, em 1987. Fundada pelo vocalista e guitarrista Kurt Cobain e pelo baixista Krist Novoselic, a banda passou por uma sucessão de bateristas, principalmente Chad Channing, antes de recrutar Dave Grohl em 1990. O sucesso dos Nirvana popularizou o rock alternativo, e foram frequentemente apontados como a banda emblemática da Geração X. A sua música mantém um público fiel e continua a influenciar a cultura do rock.

No final da década de 1980, os Nirvana consolidaram-se como parte da cena grunge de Seattle. Lançaram o seu primeiro álbum, Bleach, pela editora independente Sub Pop Records em 1989. O seu som baseava-se em contrastes dinâmicos, frequentemente entre versos suaves e refrões altos e pesados. Depois de assinar com a grande editora DGC Records em 1990, a banda alcançou um sucesso inesperado no mainstream com "Smells Like Teen Spirit", o primeiro single do seu marcante segundo álbum, Nevermind (1991). Um fenómeno cultural dos anos 1990, Nevermind foi certificado 13× platina nos Estados Unidos e é creditado por acabar com a popularidade do hair metal.

Caracterizado por uma estética punk, a fusão de melodias pop com ruído, combinada com temas de abjeção e alienação social, trouxe aos Nirvana popularidade mundial. Após extensas digressões e o lançamento da compilação Incesticide e do EP Hormoaning em 1992, a banda lançou o seu aguardado terceiro álbum de estúdio, In Utero (1993). O álbum atingiu o topo das tabelas musicais nos Estados Unidos e no Reino Unido, sendo aclamado pela crítica. Os Nirvana separaram-se após o suicídio de Cobain em abril de 1994. Os lançamentos subsequentes foram supervisionados por Novoselic, Grohl e pela viúva de Cobain, Courtney Love. O álbum ao vivo MTV Unplugged in New York (1994) ganhou o Grammy Award para Melhor Performance de Música Alternativa em 1996.

Os Nirvana são uma das bandas mais vendidas de sempre, tendo vendido mais de 75 milhões de discos em todo o mundo, incluindo vendas certificadas de 60 milhões nos Estados Unidos. Durante os seus três anos como ato mainstream, os Nirvana receberam um American Music Award, um Brit Award e um Grammy Award, bem como sete MTV Video Music Awards e dois NME Awards. A banda alcançou cinco canções número um na tabela Billboard Alternative Songs e quatro álbuns que lideraram a Billboard 200. Em 2010, a Rolling Stone classificou os Nirvana em 30º lugar na sua lista dos 100 Maiores Artistas de Todos os Tempos. Foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame em 2014, o seu primeiro ano de elegibilidade. Em 2023, receberam o Grammy Lifetime Achievement Award.

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?