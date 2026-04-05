Pplware Classics…
Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.
Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.
Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.
Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!
About A Girl - Nirvana
Nirvana foi uma banda de rock norte-americana formada em Aberdeen, Washington, em 1987. Fundada pelo vocalista e guitarrista Kurt Cobain e pelo baixista Krist Novoselic, a banda passou por uma sucessão de bateristas, principalmente Chad Channing, antes de recrutar Dave Grohl em 1990. O sucesso dos Nirvana popularizou o rock alternativo, e foram frequentemente apontados como a banda emblemática da Geração X. A sua música mantém um público fiel e continua a influenciar a cultura do rock.
No final da década de 1980, os Nirvana consolidaram-se como parte da cena grunge de Seattle. Lançaram o seu primeiro álbum, Bleach, pela editora independente Sub Pop Records em 1989. O seu som baseava-se em contrastes dinâmicos, frequentemente entre versos suaves e refrões altos e pesados. Depois de assinar com a grande editora DGC Records em 1990, a banda alcançou um sucesso inesperado no mainstream com "Smells Like Teen Spirit", o primeiro single do seu marcante segundo álbum, Nevermind (1991). Um fenómeno cultural dos anos 1990, Nevermind foi certificado 13× platina nos Estados Unidos e é creditado por acabar com a popularidade do hair metal.
Caracterizado por uma estética punk, a fusão de melodias pop com ruído, combinada com temas de abjeção e alienação social, trouxe aos Nirvana popularidade mundial. Após extensas digressões e o lançamento da compilação Incesticide e do EP Hormoaning em 1992, a banda lançou o seu aguardado terceiro álbum de estúdio, In Utero (1993). O álbum atingiu o topo das tabelas musicais nos Estados Unidos e no Reino Unido, sendo aclamado pela crítica. Os Nirvana separaram-se após o suicídio de Cobain em abril de 1994. Os lançamentos subsequentes foram supervisionados por Novoselic, Grohl e pela viúva de Cobain, Courtney Love. O álbum ao vivo MTV Unplugged in New York (1994) ganhou o Grammy Award para Melhor Performance de Música Alternativa em 1996.
Os Nirvana são uma das bandas mais vendidas de sempre, tendo vendido mais de 75 milhões de discos em todo o mundo, incluindo vendas certificadas de 60 milhões nos Estados Unidos. Durante os seus três anos como ato mainstream, os Nirvana receberam um American Music Award, um Brit Award e um Grammy Award, bem como sete MTV Video Music Awards e dois NME Awards. A banda alcançou cinco canções número um na tabela Billboard Alternative Songs e quatro álbuns que lideraram a Billboard 200. Em 2010, a Rolling Stone classificou os Nirvana em 30º lugar na sua lista dos 100 Maiores Artistas de Todos os Tempos. Foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame em 2014, o seu primeiro ano de elegibilidade. Em 2023, receberam o Grammy Lifetime Achievement Award.
In Wikipedia
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Top 50 — Portugal
Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?
Quando era miúdo nos 90s tinha uma noção muito limitada desta banda, pensava que eram uns mauzões e tal mas depois cresci e percebi que o Kurt Cobain era um farrapo humano no sentido que era disfuncional e não era feliz nem de longe, drogado e juntou-se a sociopata, continuo a gostar desta banda e transporta-me para um outro tempo e estado mental mas com uma distância saudável.
Outro fenómeno interessante é que agora sou mais velhos que os grandes músicos do antigamente quando lançaram os albums clássicos, parecem-me jovens perdidos agora lol