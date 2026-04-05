Dica: como mudar o nome da Siri no seu iPhone

A Apple tem vindo a introduzir diversas opções de acessibilidade que permitem aos utilizadores adaptar a experiência de uso do iPhone às suas preferências pessoais. Uma das funcionalidades mais interessantes permite mudar o nome pelo qual chamamos a Siri, utilizando a funcionalidade de atalhos de voz.

A flexibilidade dos atalhos de voz no iPhone

A funcionalidade de atalhos de voz foi desenhada originalmente para ajudar utilizadores com dificuldades na fala, permitindo que o iPhone execute tarefas específicas ao reconhecer sons ou palavras personalizadas.

No entanto, esta ferramenta tornou-se popular entre todos os entusiastas de tecnologia, pois oferece a liberdade de substituir o tradicional comando de ativação da Siri por qualquer outra palavra ou nome que o utilizador prefira.

Ao configurar esta opção, o sistema operativo passa a escutar o termo escolhido para desencadear a assistente virtual, proporcionando uma interação mais íntima e personalizada com o dispositivo. É uma excelente forma de evitar que outros dispositivos na proximidade se ativem acidentalmente quando alguém diz o nome padrão da assistente da Apple.

Passo a passo para configurar o novo nome da Siri

Para realizar esta alteração, deve seguir um procedimento simples dentro das definições do sistema:

1. Aceda às "Definições" no ecrã principal do seu iPhone.

2. De seguida, clique na opção "Acessibilidade".

3. Dentro deste menu, clique em "Atalhos de voz".

4. Clique em "Configurar atalhos de voz".

5. No ecrã de introdução, clique no botão "Continuar".

6. Agora, percorra a lista de comandos disponíveis para baixo até encontrar a "Siri".

7. Nesta fase, deve escrever ou escolher o nome específico que deseja chamar à sua assistente.

8. O sistema irá solicitar que diga o novo nome escolhido três vezes em voz alta para que o iPhone aprenda a sua entoação.

9. Por fim, basta clicar em "Continuar" para concluir o processo e guardar as alterações.

Após estes passos, o seu iPhone estará pronto para responder sempre que pronunciar o termo configurado. É importante notar que esta funcionalidade corre em paralelo com os comandos de voz padrão, oferecendo-lhe assim uma alternativa prática e divertida para gerir as suas tarefas diárias com a ajuda da inteligência artificial da Apple.

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