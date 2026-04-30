A Apple celebra 50 anos com a Porsche em pista

Não há só Fórmula 1 na vida. Para celebrar os seus 50 anos, a Apple mergulha de novo na sua história ao associar-se à Porsche para fazer regressar as suas míticas cores arco-íris… desta vez em pista.

Quando a Apple e a Porsche recuperam as cores arco-íris para os 50 anos da marca

Há aniversários que se celebram em grande estilo. Para os seus 50 anos, a marca da maçã entra nos circuitos de corrida automóvel, onde o seu logótipo apareceu pela primeira vez há mais de quatro décadas.

Neste domingo, 3 de maio de 2026, dois Porsche 963 inscritos pela equipa oficial Porsche Penske Motorsport vão partir para a quarta prova do campeonato IMSA WeatherTech SportsCar Championship em Laguna Seca, na Califórnia, exibindo uma decoração diretamente inspirada num episódio pouco conhecido da história da Apple.

Uma referência ao Porsche 935 de 1980

Tudo remonta a 1980, quando um Porsche 935 K3 inscrito por Bob Garretson nas 24 Horas de Le Mans apresentava as cores arco-íris da Apple Computer, naquela que continua a ser, até hoje, a única aparição do logótipo da Apple em competição automóvel de alto nível.

Este carro é agora o ponto de partida para uma colaboração oficial entre as duas marcas, que celebram cada uma um marco importante este ano: 50 anos para a Apple, 75 anos para a Porsche Motorsport.

A decoração reproduzida nos dois Porsche 963 retoma fielmente as faixas multicolores da época, com o logótipo “Apple Computer” visível nas laterais e no capô, exatamente como no 935 original.

O carro número 6 será pilotado pelo francês Kévin Estre e pelo belga Laurens Vanthoor. O número 7 ficará a cargo do francês Julien Andlauer e do brasileiro Felipe Nasr.

Um local carregado de significado

A escolha de Laguna Seca não é por acaso. O circuito californiano situa-se a menos de 150 quilómetros a sul do Apple Park, a sede mundial da Apple em Cupertino. Oliver Schusser, vice-presidente da Apple Music, Sports e Beats, sublinhou que esta parceria de 1980 marcou “o início de uma paixão comum pela inovação e criatividade” entre as duas empresas.

A coincidência torna-se ainda mais interessante pelo facto de John Ternus, o novo CEO da Apple, ser ele próprio um apaixonado pela Porsche e conhecer pessoalmente o circuito de Laguna Seca, onde já conduziu carros de competição. Uma forma quase simbólica de inaugurar uma nova era à frente da Apple.