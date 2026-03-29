O que acontece realmente quando ativa o Modo de baixo consumo no iPhone?

Manter o iPhone ligado até ao final do dia pode ser um desafio se não souber utilizar as ferramentas certas de gestão energética. O Modo de baixo consumo é a solução nativa da Apple para maximizar a autonomia do dispositivo. Mas o que é que este modo faz realmente?

O que muda no funcionamento do iPhone

Quando o nível de carga é reduzido, o Modo de baixo consumo atua de forma inteligente para diminuir o esforço do processador e de várias funções do sistema. Entre as alterações mais visíveis estão a redução do brilho do ecrã e a imposição do bloqueio automático após apenas 30 segundos de inatividade.

Em modelos equipados com ecrãs ProMotion, a taxa de atualização é limitada a 60 Hz, e diversos efeitos visuais e animações do iOS são simplificados ou desativados para evitar o desperdício de energia.

Para prolongar a duração da bateria, o sistema suspende temporariamente processos que consomem dados e processamento em segundo plano. Isto inclui a sincronização das Fotografias no iCloud, downloads automáticos de aplicações e a verificação constante de novas mensagens de correio eletrónico.

No campo da conectividade, a rede 5G é desativada na maioria das circunstâncias, exceto durante o streaming de vídeo ou downloads de ficheiros pesados nos modelos iPhone 12 e 13.

Como ativar e gerir o Modo baixo consumo

A ativação pode ser feita manualmente através das "Definições", acedendo à secção "Bateria". Nos modelos iPhone 15 e posteriores, deverá selecionar a opção "Modo alimentação" para encontrar o interruptor; nas versões anteriores, a opção surge diretamente no menu da bateria.

Para maior conveniência, pode adicionar um atalho à Central de Controlo ou simplesmente pedir à Siri que realize a ativação. O sistema sinaliza este estado alterando a cor do ícone da bateria para amarelo, desativando o modo automaticamente assim que o dispositivo atingir os 80% de carga.

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