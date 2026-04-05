Casa Branca tem uma nova aplicação. Tudo sobre a administração de Trump “sem filtros”

No final do mês de março, a Casa Branca lançou uma aplicação para smartphone, com o objetivo de entregar alertas de última hora sobre anúncios importantes, ações executivas e outras prioridades-chave, e manter os cidadãos ligados às mais recentes iniciativas políticas.

Após a Casa Branca ter partilhado vídeos curtos e enigmáticos nos seus canais oficiais nas redes sociais, sugerindo um anúncio iminente, mas sem fornecer grande contexto, foi lançada uma nova aplicação: "acesso sem precedentes à administração de Trump".

[...] a Casa Branca lançou a sua nova e poderosa aplicação oficial para dispositivos móveis, levando o Presidente Donald J. Trump e a sua Administração diretamente ao povo americano como nunca antes. Esta nova aplicação oferece aos cidadãos uma ligação direta à Casa Branca, eliminando o ruído com atualizações em tempo real, sem filtros e diretamente da fonte.

Lê-se no anúncio publicado no website oficial da Casa Branca.

Segundo a CNBC, a aplicação para smartphones promove uma seleção das realizações do segundo mandato do Presidente Donald Trump e reúne notícias favoráveis.

Além disso, convida os utilizadores a enviarem denúncias ao Serviço de Imigração e Alfândega (em inglês, ICE) dos Estados Unidos.

Por dentro da nova app da Casa Branca

A página inicial da aplicação inclui uma secção com informações sobre as prioridades políticas de Trump e outra sobre as suas realizações no cargo. Ambas encaminham os utilizadores para páginas já existentes no site oficial da Casa Branca.

Conforme descrito, na parte inferior do separador "Social" existe um botão que permite aos utilizadores submeter denúncias ao ICE. Esse botão direciona para o formulário oficial de denúncias do serviço.

Outra página da aplicação foca-se no custo de vida, que se tornou ainda mais relevante durante o primeiro ano do segundo mandato de Trump, destacando desde produtos alimentares até medicamentos sujeitos a receita médica.

Os preços apresentados parecem corresponder, segundo a CNBC, a dados do Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos.

A aplicação inclui ainda uma secção sobre investimentos que países estrangeiros e grandes empresas prometeram fazer nos Estados Unidos, bem como uma página sobre a fronteira que afirma: "0 ilegais libertados nos últimos 10 meses", conforme citado pelo órgão de comunicação.

Especificamente, a Casa Branca afirma que a app disponibiliza o seguinte:

Receber alertas de última hora sobre anúncios importantes, ações executivas e outras prioridades-chave.

Assistir a transmissões em direto de briefings, discursos e momentos históricos à medida que acontecem.

Explorar uma biblioteca multimédia dinâmica repleta de destaques.

Manter-se ligado às mais recentes iniciativas políticas.

Enviar diretamente a sua opinião e feedback à administração.

Segundo o mesmo anúncio, "do Salão Oval diretamente para o seu smartphone, a aplicação oficial da Casa Branca é a forma mais rápida e eficaz de se manter informado e envolvido com a Administração de Trump".

Uma app com claras (des)vantagens

Por um lado, uma app deste tipo pode ser verdadeiramente útil. Ter uma app oficial da Casa Branca com atualizações diretas evita intermediários e permite acompanhar decisões, discursos e anúncios em tempo real.

Para quem quer seguir de perto a atividade de um governo, pode ser prático e até conveniente.

Por outro lado, há um ponto crítico: a comunicação é institucional, mas não é neutra, pois a app apresentará conteúdo selecionado pela própria administração de Trump.

Ou seja, tenderá a destacar aspetos positivos e a omitir dados menos favoráveis.

Outro ponto sensível é a opção de enviar denúncias direta e facilmente ao ICE, o que pode gerar debate sobre privacidade, uso político da informação e possíveis abusos.

Qual a sua opinião sobre esta aplicação ou sobre aplicações institucionais deste tipo?