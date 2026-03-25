Do hype ao abandono: Sony e Honda desistem do carro elétrico Afeela

Era para ser uma berlina elétrico de 90.000 euros, um prodígio da aliança entre a Sony e a Honda. Até Playstation estava previsto ter. Mas o Afeela, assim se chamava, tornou-se o mais recente projeto de automóvel elétrico a ser abandonado, numa altura em que os fabricantes ajustam estratégias face a uma procura mais lenta e a mudanças nas políticas.

Estratégia revista e fim do projeto

A empresa conjunta anunciou que irá descontinuar o Afeela 1, bem como o conceito de SUV Afeela ainda sem nome, devido à desaceleração da procura por veículos elétricos e ao recuo em políticas de apoio.

Num comunicado, a Sony Honda Mobility (SHM) afirmou não existir um “caminho viável” para avançar, depois de a Honda ter recalibrado a sua estratégia para veículos elétricos na sequência de perdas significativas.

No início deste mês, a Honda revelou que poderá registar uma desvalorização de até 2,5 biliões de ienes (cerca de 16,2 mil milhões de euros) nos seus investimentos em elétricos, o que representa o primeiro prejuízo anual da empresa em mais de 70 anos enquanto entidade cotada.

A fabricante cancelou também vários modelos planeados, incluindo o Honda Zero Series Saloon e o SUV da mesma linha. Agora, o Afeela junta-se à lista.

Comunicado explica decisão

Desde a sua criação, em setembro de 2022, a SHM tinha como objetivo desenvolver produtos de mobilidade de elevado valor acrescentado e serviços associados, combinando tecnologias e capacidades da Sony e da Honda.

Contudo, após a reavaliação da estratégia de eletrificação da Honda, anunciada a 12 de março de 2026, a joint venture deixou de poder contar com algumas das tecnologias e ativos inicialmente previstos. Face a essa mudança, concluiu não existir um caminho viável para colocar os modelos no mercado conforme planeado.

A SHM informou ainda que irá reembolsar os clientes que pagaram um depósito de 200 dólares para reservar o Afeela.

Um projeto ambicioso que não chegou à estrada

A parceria entre Sony e Honda foi apresentada pela primeira vez na CES 2020, com o conceito Vision-S. Desde então, o projeto evoluiu lentamente, mas nunca chegou a uma fase de testes públicos ou condução real, ficando sobretudo por demonstrações do sistema de infotainment.

Já este ano, a SHM iniciou a produção experimental do Afeela 1 na fábrica da Honda em Ohio. Na CES de janeiro, foi também apresentado um conceito de SUV que deveria seguir para produção.

Mais tecnologia do que automóvel

O Afeela destacava-se por apostar fortemente na componente tecnológica. Incluía ecrãs ao longo de todo o tablier, cerca de 40 sensores e câmaras para assistência à condução semi-autónoma, tração integral e integração com realidade aumentada e ambientes virtuais.

A Sony chegou mesmo a indicar que seria possível transmitir jogos da PlayStation 5 diretamente para o sistema de infotainment do veículo, reforçando a ideia de que o Afeela era tanto uma plataforma de entretenimento como um automóvel.

Mercado elétrico abranda e pressiona fabricantes

O cancelamento do Afeela reflete um momento de retração no setor automóvel elétrico. Apesar da subida dos preços dos combustíveis e do crescente interesse dos consumidores, vários fabricantes estão a reduzir portefólios e a absorver perdas avultadas.

Alguns procuram desenvolver modelos mais acessíveis para competir com a entrada de veículos elétricos chineses de baixo custo, enquanto outros optam por atrasar a transição. As vendas continuam a crescer na Europa e na China, mas os desafios mantêm-se.

Futuro da parceria continua incerto

Não é claro qual será o futuro da parceria entre Sony e Honda, que indicou continuar a discutir os próximos passos.

A Honda enfrenta, em particular, um contexto difícil, com queda nas vendas nos Estados Unidos e uma gama de modelos envelhecida. No ano passado, falhou também o plano de fusão de 60 mil milhões de dólares com a Nissan, após divergências sobre a estrutura da nova entidade.