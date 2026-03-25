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Do hype ao abandono: Sony e Honda desistem do carro elétrico Afeela

· Motores/Energia 2 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. JL says:
    25 de Março de 2026 às 19:00

    Caiu mais um mito sobre elétricos, havia pessoas a dizer que era mais fácil desenvolver eléctricos do que outros.

    Responder
  2. JoaoBastos says:
    25 de Março de 2026 às 19:24

    Temos muita gente que não quer ver outros como os politicos que vivem no mundo das ilusões e fartam-se de inventar, vão bater de frente com a realidade , não existe prata nem cobre suficiente para alimentar as parvoices electricas. E não só preparem-se pra muitos apagões quando os datacenters começarem a bombar, não vão ter ventoinhas nem quadros solares, que suportem o que é preciso.

    Responder

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