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Irlanda lança carteira digital para controlar a idade nas redes sociais

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Autor: Rui Neto

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  1. PorcoDoPunjab says:
    5 de Abril de 2026 às 16:26

    Fico tão emocionado por saber que os nossos políticos são tão zelosos da segurança das nossas crianças.
    Até me esqueci que todos tiveram esta ideia ao mesmo tempo.
    Por certo será uma coincidência…

    Responder
  2. says:
    5 de Abril de 2026 às 18:07

    Eles só podem estar a gozar. Vão criar um serviço que quer a nossa documentação para depois usar isso para validar a idade?? Mas esse é exatamente o problema! Enviar documentos para nos identificar! Qual a diferença de mandar para a carteira deles ou “directamente” para o discord por exemplo? Os dados estão online E VÃO ser roubados.

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      5 de Abril de 2026 às 20:37

      os dados estão online e por isso vão ser roubados? perdoai senhor, pois nem em dias como o de hoje esta gente sabe do que fala..
      vai lá roubar os dados do gov.pt ou do CMD, que estão…. ONLINE?

      Responder
  3. daniel says:
    5 de Abril de 2026 às 18:08

    eles querem controlar todos mas dao a ideia que esta preocupado com as crianças!

    Responder
  4. Shakil says:
    5 de Abril de 2026 às 19:45

    Daqui a uns anos, ja nao seremos nós na Europa, mas outras etnias… Uma pena o que esta acontecer…

    Responder
  5. Gringo Bandido says:
    5 de Abril de 2026 às 19:51

    A Europa não é a bandalheira da américa e acho muito bem.

    Responder

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