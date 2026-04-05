Irlanda lança carteira digital para controlar a idade nas redes sociais
O governo da Irlanda iniciou a fase de testes de uma nova ferramenta digital que transformará a forma como os cidadãos comprovam a sua identidade e idade no mundo virtual. Este projeto surge como resposta às crescentes preocupações com a segurança dos utilizadores mais jovens em plataformas digitais.
A tecnologia da Irlanda que valida a idade dos utilizadores
O Ministério da Despesa Pública, Infraestruturas, Reforma do Serviço Público e Digitalização da Irlanda revelou que a sua nova Carteira Digital Governamental está a ser submetida a testes antes do lançamento oficial, previsto para o final deste ano.
Esta aplicação permitirá que os cidadãos armazenem versões digitais de documentos essenciais, como certidões de nascimento, cartas de condução e o cartão europeu de seguro de doença. Contudo, o grande destaque desta iniciativa reside na funcionalidade de verificação de idade, desenhada especificamente para regular o acesso às redes sociais.
Frank Feighan, o ministro responsável pela pasta, sublinhou que este período experimental é fundamental para recolher dados que ajudem a tornar a ferramenta mais intuitiva e eficaz.
Embora ainda não exista uma data concreta para o lançamento geral, a Irlanda tem pressa, uma vez que todos os Estados-membros da União Europeia estão obrigados, por regulamento comunitário, a disponibilizar uma carteira digital até ao final de 2026.
O compromisso europeu para a segurança na rede
A nova funcionalidade de verificação de idade segura está alinhada com as diretrizes do projeto Digital Ireland e com a implementação do Código de Segurança Online. De acordo com Feighan, este sistema pretende garantir que as plataformas digitais cumpram a obrigação de implementar medidas que protejam as crianças e os jovens de conteúdos ou interações prejudiciais.
Trata-se de uma camada adicional de segurança que visa colocar a tecnologia ao serviço da proteção civil. Nesta fase piloto, a participação é estritamente voluntária e o governo disponibilizou um inquérito para que os participantes possam partilhar as suas críticas ou sugestões.
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Fico tão emocionado por saber que os nossos políticos são tão zelosos da segurança das nossas crianças.
Até me esqueci que todos tiveram esta ideia ao mesmo tempo.
Por certo será uma coincidência…
Eles só podem estar a gozar. Vão criar um serviço que quer a nossa documentação para depois usar isso para validar a idade?? Mas esse é exatamente o problema! Enviar documentos para nos identificar! Qual a diferença de mandar para a carteira deles ou “directamente” para o discord por exemplo? Os dados estão online E VÃO ser roubados.
os dados estão online e por isso vão ser roubados? perdoai senhor, pois nem em dias como o de hoje esta gente sabe do que fala..
vai lá roubar os dados do gov.pt ou do CMD, que estão…. ONLINE?
eles querem controlar todos mas dao a ideia que esta preocupado com as crianças!
Daqui a uns anos, ja nao seremos nós na Europa, mas outras etnias… Uma pena o que esta acontecer…
A Europa não é a bandalheira da américa e acho muito bem.