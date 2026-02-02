Spotify está a melhorar as letras das músicas com esta novidade importante

Depois de muitos pedidos, o Spotify acabou por trazer uma das melhorias mais pedidas. Deu aos utilizadores acesso às letras das músicas, que podem ser acompanhadas em tempo real. Agora, volta a trazer uma melhoria neste campo, com uma novidade que todos vão certamente apreciar.

Spotify está a melhorar as letras das músicas

Quem usa o Spotify e gosta de espreitar as letras das músicas, vai adorar uma novidade que foi entretanto apresentada. O Spotify está a lançar uma atualização que traz as letras das músicas diretamente para o ecrã "A tocar Agora".

A atualização é aparentemente do lado do servidor e foi notada por alguns utilizadores do Reddit. Começaram a reparar na letra da música atual a aparecer logo abaixo da capa do álbum no ecrã principal "A tocar Agora". A janela completa com a letra continuará presente por baixo do ecrã "A tocar Agora", caso se queira vê-la enquanto se ouve uma música.

Os utilizadores poderão desativar a exibição das letras, se preferirem. Além disso, também será possível redimensionar a exibição das letras em ecrã inteiro, uma funcionalidade que os utilizadores já notaram na aplicação Spotify Beta.

Atualização traz várias novidades importantes

Em termos de personalização, onde o Spotify parece reconhecer avaliações legíveis, é possível redimensionar ou descarregar mensagens de texto sem ter de as digitar. Basta usar o gesto de pinça para aumentar ou diminuir o zoom.

Estas atualizações provavelmente levarão algum tempo para chegar a todos os utilizadores, por isso deve-se aguardar por esse momento. O Spotify tem trabalhado bastante nisso ultimamente. A nova visualização de letras junta-se às Playlists Sugeridas, recentemente adicionadas, que lhe permitem utilizar a inteligência artificial para criar uma playlist para si com base numa sugestão.

Quem não gostar desta novidade, tem a possibilidade de a desativar. Bastará tocar no menu de três pontos (canto superior direito do ecrã de reprodução) e clicar em “Partilhar”, localize o logótipo abaixo de “Letras”. Este processo serve tanto para ativar como desativar esta opção.