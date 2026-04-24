Claude também já tem integração com o Spotify! Mais IA no streaming

A IA está a conquistar espaço nos serviço da Internet e isso é muito interessante. Neste campo, temos agora o anúncio da integração entre o Spotify e o Claude, que foi oficialmente anunciada. Isso assim permite ouvir música com IA e crie playlists totalmente novas, personalizadas para cada um.

Spotify aliou-se ao Claude da Anthropic

O popular serviço de streaming de música e podcasts Spotify surpreendeu os seus utilizadores, no seu 20º aniversário, ao anunciar a integração com Claude. O vasto acervo do serviço de streaming funciona agora perfeitamente integrado com o modelo de IA da Anthropic. As funcionalidades que esta nova colaboração oferece aos utilizadores são interessantes e abrm novos campos.

Ligar a conta e gerir as recomendações de música e podcasts. Esta nova funcionalidade do Spotify está acessível tanto na versão desktop do Claude como nas aplicações para iPhone e Android. Os utilizadores podem ligar as suas contas do Spotify ao Claude e selecionar músicas e podcasts diretamente através do chatbot de IA.

A partir de agora, pode-se integrar a conta com o Claude para receber recomendações personalizadas com base nos gostos musicais e histórico de audição. Estas recomendações são geradas diretamente pela tecnologia avançada de personalização do Spotify e pelo vasto catálogo da plataforma.

Há também a reprodução áudio direta de Claude. A integração do Spotify com o Claude vai além de apenas fornecer recomendações. Também inclui recursos de reprodução de áudio. Graças a esta integração, pode-se:

- Ouvir pré-visualizações áudio de músicas e podcasts. - Guardar instantaneamente o conteúdo favorito na biblioteca do Spotify. - Reproduzir conteúdos multimédia diretamente na interface do Claude, sem ter de alternar para outra aplicação.

Criar playlists com comandos de texto na IA

Tanto os utilizadores gratuitos como os pagos do Spotify podem aceder às funcionalidades básicas do Claude, Já os subscritores do Spotify Premium recebem um benefício extra, como a criação instantânea de novas playlists, bastando para descrever o estado de espírito ou humor em texto.

Por fim, a empresa anunciou que o Claude utiliza a infraestrutura do Spotify Connect. Isto permite alternar entre sessões de audição na aplicação original do Spotify e nos restantes dispositivos de forma muito fluida e fácil.