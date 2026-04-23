Chegou o GPT-5.5: mais rápido, inteligente e melhor para tarefas complexas

A OpenAI apresentou o novo GPT-5.5, que é descrito como o modelo mais avançado da empresa até à data. A nova versão traz melhorias significativas em desempenho, eficiência e capacidade de lidar com tarefas exigentes, especialmente em áreas como programação, análise de dados e investigação científica.

GPT-5.5: Um modelo pensado para trabalho “a sério”

O GPT-5.5 destaca-se sobretudo em tarefas profissionais. Segundo a OpenAI, este modelo foi otimizado para:

Programação e debugging

Análise e síntese de informação

Trabalho com documentos complexos

Investigação e workflows científicos

Além disso, o modo “Thinking” permite respostas mais rápidas e estruturadas para problemas complexos, ajudando utilizadores a avançar mais rapidamente em tarefas exigentes.

O novo modelo apresenta resultados de topo em vários testes de referência:

84,9% no GDPval (tarefas profissionais)

78,7% no OSWorld (uso de computadores reais)

98,0% no Tau2-bench Telecom (fluxos de atendimento ao cliente)

O GPT-5.5 está a ser disponibilizado no ChatGPT para utilizadores dos planos pagos (Plus, Pro, Business e Enterprise), com versões diferenciadas consoante o nível de desempenho pretendido.

GPT-5.5