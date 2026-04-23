Portugal: 81 milhões de euros para criar 6 centros de Investigação! Saiba onde

Na última edição do concurso Teaming for Excellence, Portugal coordena seis candidaturas propostas para financiamento, que correspondem a mais 81 milhões euros para criar ou modernizar centros de investigação de excelência.

No total, esta edição do concurso recebeu 64 propostas dos vários Estados-Membros e países associados, com um envelope financeiro indicativo disponível de 270 milhões de euros.

As seis candidaturas nacionais representam 30% do financiamento total, um resultado de grande impacto para o Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (SNCTI). Incluem também o compromisso de financiamento complementar nacional (através da FCT e das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional – CCDR), de montante equivalente ao financiamento europeu, promovendo sinergias de fontes de financiamento e conjugando investimento estratégico nacional e europeu. Dos seis projetos selecionados, dois estão integrados na região de Lisboa e Vale do Tejo, um no Norte, um no Centro, um no Alentejo e um no Algarve.

Os seis novos centros de investigação de excelência

“Teaming to Drive the Future of Genomic Medicine” (I3S, da U. Porto), na área da medicina genómica;

“Institute for Integrated Social and Biological Assessment” (U. Coimbra), combinando ciências sociais e biomédicas;

“NOVA Institute for a Sustainable Future” (U. NOVA Lisboa), nas áreas de saúde humana e ambiental;

“Excellence in Mediterranean Soil Regeneration” (U. Évora), em regeneração e monitorização de solos mediterrânicos;

“Sustainable Artificial Intelligence Laboratory” (INESC-ID), em sistemas de inteligência artificial sustentável;

“UAlgTec Heritage Center of Excellence” (U. Algarve), nas áreas de arqueologia e património cultural.

As instituições irão agora iniciar a preparação do acordo de subvenção com a Comissão Europeia e os projetos deverão decorrer entre 2027 e 2032.

As seis candidaturas portuguesas propostas para financiamento são:

Com estes resultados, Portugal poderá atingir a meta de 170 milhões de euros de financiamento apenas através dos concursos Teaming for Excellence, desde 2019. Este desempenho consolida o país como um dos mais bem-sucedidos neste instrumento europeu de investigação e inovação (I&I), orientado para reduzir as disparidades em matéria de desempenho em investigação e inovação entre os Estados-Membros e os países associados.