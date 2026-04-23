Portugal: 81 milhões de euros para criar 6 centros de Investigação! Saiba onde
Na última edição do concurso Teaming for Excellence, Portugal coordena seis candidaturas propostas para financiamento, que correspondem a mais 81 milhões euros para criar ou modernizar centros de investigação de excelência.
No total, esta edição do concurso recebeu 64 propostas dos vários Estados-Membros e países associados, com um envelope financeiro indicativo disponível de 270 milhões de euros.
As seis candidaturas nacionais representam 30% do financiamento total, um resultado de grande impacto para o Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (SNCTI). Incluem também o compromisso de financiamento complementar nacional (através da FCT e das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional – CCDR), de montante equivalente ao financiamento europeu, promovendo sinergias de fontes de financiamento e conjugando investimento estratégico nacional e europeu. Dos seis projetos selecionados, dois estão integrados na região de Lisboa e Vale do Tejo, um no Norte, um no Centro, um no Alentejo e um no Algarve.
Os seis novos centros de investigação de excelência
- “Teaming to Drive the Future of Genomic Medicine” (I3S, da U. Porto), na área da medicina genómica;
- “Institute for Integrated Social and Biological Assessment” (U. Coimbra), combinando ciências sociais e biomédicas;
- “NOVA Institute for a Sustainable Future” (U. NOVA Lisboa), nas áreas de saúde humana e ambiental;
- “Excellence in Mediterranean Soil Regeneration” (U. Évora), em regeneração e monitorização de solos mediterrânicos;
- “Sustainable Artificial Intelligence Laboratory” (INESC-ID), em sistemas de inteligência artificial sustentável;
- “UAlgTec Heritage Center of Excellence” (U. Algarve), nas áreas de arqueologia e património cultural.
As instituições irão agora iniciar a preparação do acordo de subvenção com a Comissão Europeia e os projetos deverão decorrer entre 2027 e 2032.
As seis candidaturas portuguesas propostas para financiamento são:
Com estes resultados, Portugal poderá atingir a meta de 170 milhões de euros de financiamento apenas através dos concursos Teaming for Excellence, desde 2019. Este desempenho consolida o país como um dos mais bem-sucedidos neste instrumento europeu de investigação e inovação (I&I), orientado para reduzir as disparidades em matéria de desempenho em investigação e inovação entre os Estados-Membros e os países associados.
purquê nomes em inguelês?