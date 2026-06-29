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Andar de autocarro no Porto ficou mais fácil: horários em tempo real já estão no Google Maps

· Internet 2 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Alex says:
    29 de Junho de 2026 às 15:44

    Não queremos esse lixo, queremos apple maps

    Responder
  2. Bruno Gonçalves says:
    29 de Junho de 2026 às 16:36

    Se dessem condições de trabalho aos motoristas, era de valor… Atualmente é melhor trabalhar no privado do que na STCP. Deviam privatizar; só é bom para os engenheiros e a corja toda que lá anda. Horários horríveis, mal projetados, trabalham 6 dias por semana, feriados, natais, etc… Ganham mal; no final do ano, são prejudicados na nota de propósito para não subirem de grupo. Uma empresa que supostamente se preocupa com o ambiente e sustentabilidade, mas o que quer é que os autocarros andem o mais rapidamente possível, mesmo que isso os danifique…Se o motorista anda devagar não serve, se anda de força é o mestre até bater, quando bate a culpa é do motorista que não tem nada que andar de força… Tempos de suporte que supostamente são para o motorista descansar, são facilmente absorvidos pelo tempo de viagem de proposito para o motorista não conseguir parar

    Responder

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