Andar de autocarro no Porto ficou mais fácil: horários em tempo real já estão no Google Maps

Desde junho que, no Porto, os passageiros não precisam de adivinhar quando vai chegar o autocarro. A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) integrou a informação da sua operação no Google Maps, em tempo real, abrangendo as mais de 2500 paragens da rede.

Desde junho de 2026, a STCP passou a partilhar dados em tempo real diretamente no Google Maps, uma das aplicações de navegação mais usadas em Portugal.

Assim, qualquer pessoa pode ver, ao minuto, a localização dos autocarros e o tempo estimado até à chegada à paragem.

O que mudou?

Antes desta integração, o Google Maps já mostrava informação sobre os autocarros da STCP. Contudo, fazia-o com os horários tabelados, ou seja, a tabela de horários planeados.

O problema é que este tipo de horário nem sempre refletia a realidade da estrada, bastando um autocarro ficar parado no trânsito para que a hora prevista deixasse de corresponder à hora real de passagem.

Autocarros em tempo real no Google Maps

A grande vantagem desta novidade está na simplicidade, uma vez que a informação pode ser consultada diretamente no Google Maps, uma app já instalada no smartphone de praticamente todos os utilizadores. A integração ficou, por isso, imediatamente acessível à generalidade dos passageiros.

Com um website institucional, uma rede de mais de 60 e-papers instalados em pontos estratégicos do Porto e Vila Nova de Gaia, e os horários impressos nas paragens físicas, o objetivo da STCP é que cada passageiro possa escolher a plataforma que melhor se adapta aos seus hábitos de utilização.

Como ver os autocarros da STCP no Google Maps?

O processo é simples e segue a mesma lógica que outras deslocações com o Google Maps:

Abrir o Google Maps;

Introduzir o ponto de partida e o destino;

Escolher um percurso que inclua autocarros da STCP.

Desta forma, em tempo real, qualquer passageiro consegue ter acesso a quantos minutos faltam até o autocarro chegar à paragem.

A aplicação mostra a localização exata dos veículos e os tempos de chegada previstos, cobrindo toda a operação da STCP, uma rede que realiza mais de 5000 viagens por dia útil, abrangendo 2517 paragens, no Porto e concelhos vizinhos.