ESET lança campanha “Back to School” com 30% de desconto

Com o regresso às aulas, a segurança digital volta a estar em destaque. Mais do que nunca, estudantes e famílias dependem de dispositivos ligados à internet para estudar, trabalhar e comunicar. A ESET está a fazer uma super campanha.

Neste início de ano escolar, os riscos de fraudes são acrescidos e devemos estar muito alerta para esquemas de engenharia social, ataques de malware e tentativas de phishing.

Foi neste contexto que a ESET, a maior empresa europeia de cibersegurança, lançou a sua campanha “Back to School”, oferecendo 30% de desconto nas principais soluções da gama ESET HOME Security. A iniciativa pretende facilitar o acesso a soluções de cibersegurança, ajudando a criar um ambiente online mais seguro para estudantes, famílias e todos os envolvidos neste regresso a mais um ano letivo.

Três níveis de proteção à escolha

ESET: Mais do que um antivírus... Condições da campanha

A ESET destaca-se pela sua tecnologia de elevada eficácia na proteção e na leveza, desenhada para proteger todos os utilizadores digitais face aos diferentes tipos de ataques sem comprometer a performance dos dispositivos. Atualmente, a empresa protege mais de mil milhões de utilizadores em todo o mundo.

A promoção é válida na compra de subscrições através da loja online da ESET para subscrições de 1,2 e 3 anos e no máximo até 10 dispositivos. Estará em vigor entre 11 de setembro e 10 de outubro de 2025.

A ESET é um nome de referência no setor e uma parceira de confiança da Pplware. As suas soluções têm protegido, ao longo dos anos, os dispositivos da redação e essa experiência reforça a confiança que também podemos transmitir aos nossos leitores.