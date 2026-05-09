Prime Video segue a Netflix e lança vídeos curtos semelhantes aos do TikTok

A Amazon está a preparar uma nova experiência para os utilizadores do Prime Video ao introduzir um feed de vídeos curtos semelhante ao TikTok. A funcionalidade, chamada "Clips", pretende facilitar a descoberta de filmes e séries através de pequenos excertos.

Prime Video lança curtos para incentivar visualizações

O Prime Video vai juntar-se à crescente lista de plataformas de streaming que apostam em conteúdos rápidos e verticais para captar a atenção dos utilizadores. A Amazon confirmou o lançamento dos "Clips", uma nova secção integrada na aplicação móvel que apresenta pequenos vídeos de séries e filmes disponíveis no serviço.

A funcionalidade chega inicialmente aos Estados Unidos e estará acessível em dispositivos iOS, Android e tablets Fire. O objetivo passa por oferecer uma forma mais dinâmica de explorar o catálogo da plataforma.

Os novos Clips funcionam de forma semelhante aos vídeos presentes no TikTok ou Reels. Os utilizadores poderão deslizar verticalmente entre vários excertos curtos de produções disponíveis no Prime Video, o que os ajudará a descobrir rapidamente novos conteúdos adaptados aos seus interesses.

Além de visualizar os pequenos vídeos, será possível adicionar títulos à lista de reprodução, partilhar conteúdos com amigos ou aceder diretamente à página da série ou filme para começar a ver, alugar ou comprar.

Segundo Brian Griffin, diretor de experiências globais de aplicações do Prime Video, esta novidade pretende tornar a navegação mais simples e personalizada para cada utilizador.

Amazon já tinha testado a ideia com a NBA

Antes deste lançamento oficial, a Amazon já tinha experimentado um formato semelhante durante a temporada da NBA. Na altura, os utilizadores podiam percorrer destaques dos jogos através de um feed vertical inspirado nas redes sociais.

A chegada dos Clips ao Prime Video não surge propriamente como uma surpresa. Nos últimos meses, plataformas como Netflix, Disney+, entre outras, também lançaram funcionalidades semelhantes focadas na descoberta rápida de conteúdos.

Curiosamente, a Netflix utiliza igualmente o nome "Clips" para o seu feed de vídeos curtos. Estas ferramentas têm como principal missão manter os utilizadores mais tempo dentro das aplicações e aumentar a probabilidade de começarem novas séries ou filmes.

A nova funcionalidade ficará disponível através de um carrossel dedicado na página inicial da aplicação móvel do Prime Video, com a possibilidade de aceder a um feed vertical em ecrã completo.

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