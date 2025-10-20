Operação SIMCARTEL: 1.200 SIM-boxes com 40.000 cartões SIM ativos

A operação internacional SIMCARTEL, coordenada pela Europol, INTERPOL, Eurojust e autoridades de Áustria, Estónia e Letónia, desmantelou uma vasta rede criminosa que operava uma infraestrutura de SIM-boxes.

Uma SIM-box é um dispositivo que utiliza múltiplos cartões SIM para enviar mensagens de texto ou realizar chamadas telefónicas. No contexto criminoso, essas SIM-boxes são usadas para fornecer números de telefone temporários, permitindo que os criminosos ocultem as suas identidades e localizações reais.

Impacto da Operação SIMCARTEL

Infraestrutura Desmantelada 1.200 SIM-boxes com 40.000 cartões SIM ativos.

Contas Falsas Criadas Mais de 49 milhões de contas em plataformas de comunicação e redes sociais.

Fraudes Identificadas Mais de 3.200 casos de fraudes, incluindo esquemas de investimento falso, phishing, extorsão e distribuição de material ilegal.

Perdas Financeiras Estimativas indicam perdas superiores a 5,8 milhões de euros.

Apreensões Cinco servidores, centenas de milhares de cartões SIM adicionais, quatro veículos de luxo e congelamento de contas bancárias e criptomoedas no valor de aproximadamente 833.000 dólares.



A desarticulação desta rede criminosa representa um passo significativo na proteção dos cidadãos contra fraudes online e outras atividades ilícitas. A operação demonstra o compromisso das autoridades em salvaguardar a integridade das plataformas digitais e garantir a segurança dos utilizadores.