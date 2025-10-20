Operação SIMCARTEL: 1.200 SIM-boxes com 40.000 cartões SIM ativos
A operação internacional SIMCARTEL, coordenada pela Europol, INTERPOL, Eurojust e autoridades de Áustria, Estónia e Letónia, desmantelou uma vasta rede criminosa que operava uma infraestrutura de SIM-boxes.
Uma SIM-box é um dispositivo que utiliza múltiplos cartões SIM para enviar mensagens de texto ou realizar chamadas telefónicas. No contexto criminoso, essas SIM-boxes são usadas para fornecer números de telefone temporários, permitindo que os criminosos ocultem as suas identidades e localizações reais.
Impacto da Operação SIMCARTEL
- Infraestrutura Desmantelada
- 1.200 SIM-boxes com 40.000 cartões SIM ativos.
- Contas Falsas Criadas
- Mais de 49 milhões de contas em plataformas de comunicação e redes sociais.
- Fraudes Identificadas
- Mais de 3.200 casos de fraudes, incluindo esquemas de investimento falso, phishing, extorsão e distribuição de material ilegal.
- Perdas Financeiras
- Estimativas indicam perdas superiores a 5,8 milhões de euros.
- Apreensões
- Cinco servidores, centenas de milhares de cartões SIM adicionais, quatro veículos de luxo e congelamento de contas bancárias e criptomoedas no valor de aproximadamente 833.000 dólares.
A desarticulação desta rede criminosa representa um passo significativo na proteção dos cidadãos contra fraudes online e outras atividades ilícitas. A operação demonstra o compromisso das autoridades em salvaguardar a integridade das plataformas digitais e garantir a segurança dos utilizadores.
Deve ser por isso que do nada as chamadas de spam pararam aqui. Good job.
Infelizmente daqui a um mês lá devem voltar com um novo (ridículo) esquema.
Eu optei por não atender números desconhecidos, se não estão na minha lista não atendo, o problema é que os maus pais já estão velhotes e por isso instalei num tlf velho o Sync-me, se recebo chamadas de números que não conheço vou lá ver se é legítimo ou não.
Quando vou ver o log de chamadas spam ainda hoje recebi 3, mas foram todas para spam.
Como é que as operadoras permitem, este tipo de abusos.
Ninguém deveria poder adquirir um cartão sem o mesmo ser registado, sendo para isso necessário apresentar o Cartão do Cidadão, ou outro tipo de documento legal.