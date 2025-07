ESET HOME Security Ultimate: segurança máxima do seu dispositivo

As soluções de cibersegurança da ESET são das mais completas do mercado. No Pplware já usamos há muitos anos soluções da empresa que nos dão garantias de uma segurança mais efetiva. Hoje vamos falar sobre o ESET HOME Security Ultimate.

ESET HOME Security Ultimate possui VPN ilimitada...

O ESET HOME Security Ultimate é o produto mais completo da marca ESET, capaz de deixar os seus utilizadores descansados face às crescentes ameaças do universo digital.

Para quem procura uma opção leve, quase impercetível no desempenho dos seus dispositivos, então devem ter em consideração esta solução. As suas tecnologias avançadas usam inteligência artificial para impedir infiltração por vírus, spywares, cavalos de troia, worms, adwares, rootkits e outras ameaças sem prejudicar o desempenho do sistema ou interromper a atividade do computador.

Possui VPN ilimitada, característica que lhe permite manter os seus dados seguros, evitar o rastreio indesejado e melhorar a sua privacidade enquanto está online com a segurança adicional de um endereço IP anónimo.

Por outro lado, a tecnologia ESET Identity Protection deteta a venda ilegal das suas informações pessoais através de uma monitorização contínua na Dark Web, acabando por assegurar a proteção das suas informações pessoais, de crédito e financeiras.

A funcionalidade Anti-theft, quando ativada, aumenta a segurança ao nível do utilizador no caso de um computador perdido ou roubado.

Destaque ainda para a existência de um browser personalizado, o Safe Banking & Browsing, ideal para quando se acede a serviços bancários em linha ou a gateways de pagamento, para garantir que todas as transações decorrem num ambiente seguro e de confiança.

Finalmente, não esquecer o ESET HOME, plataforma de extrema utilidade e conveniência, em que pode visualizar e gerir todas as suas subscrições e dispositivos ESET ativados. No portal de gestão do ESET HOME ou na aplicação móvel, pode adicionar diferentes subscrições, descarregar produtos para os seus equipamentos, verificar o estado de segurança dos produtos ou partilhar subscrições por e-mail.

Estamos em condições de garantir que, por experiência própria, a ESET HOME Security Ultimate é a solução de cibersegurança mais categórica e contundente disponível no mercado e que deixa pouco ou nenhum espaço para eventuais ameaças.