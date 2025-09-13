MEO deixou de vender pacotes com fibra a 500 Mbps
A tecnologia evolui e as operadoras tentam oferecer o melhor que podem aos seus clientes. A MEO deixou de ter disponíveis pacotes com fibra a 500 Mbps.
A MEO descontinuou os pacotes de fibra a 500 Mbps e está a "empurrar" os clientes para velocidades superiores (sobretudo 1 Gbps e até 10 Gbps em algumas zonas).
A MEO usa fibra ótica 100% FTTH (Fiber To The Home), ou seja, a fibra chega até à casa do cliente, sem depender de cobre ou coaxial nas partes finais.
Resumo das ofertas de fibra da MEO
|Pacote
|Velocidade
|Preço promocional
|Preço normal
|Inclui
|Fidelização
|M3e 1 Gbps
|1 Gbps
|€29,49/mês (primeiros 4 meses)
|€45,49/mês
|Router FiberGateway, MEOBox 4K, chamadas fixas nacionais, voucher €150 online, 1 ano Perplexity Pro, 1 mês HBO Max
|24 meses
|M4e 1 Gbps
|1 Gbps
|€49,99/mês (primeiros 5 meses)
|€63,99/mês
|Router FiberGateway, MEOBox 4K, chamadas fixas, plano móvel 5G 200GB + 3.500 min/SMS, 3 meses HBO Max, 9 meses Sport TV, 24 meses SkyShowtime, voucher €150, 1 ano Perplexity Pro, Extensor WiFi 6
|24 meses
|M4e 2 Cartões Ilimitados
|1 Gbps
|€62,99/mês (primeiros 24 meses)
|€69,99/mês
|Router FiberGateway, MEOBox 4K, chamadas fixas, 2 planos móveis ilimitados, 9 meses Sport TV, 24 meses SkyShowtime, voucher €150, 1 ano Perplexity Pro, Tablet HONOR Pad X8a + capa, Extensor WiFi 6
|24 meses
De referir que a MEO além de disponibilizar serviços com fibra a 1 Gbps, tem também pacotes com 10 Gbps. Estes pacotes incluem o Router Fiber X e a opção de upgrade para o Router Fiber X7 com WiFi 7 por um custo adicional de €4,99/mês. Além disso, são oferecidos benefícios como vouchers exclusivos, acesso ao SkyShowtime e 3 meses de HBO Max.
pra que ?
Engraçado que a Digi tem uma nova operta de 500/500Mb e a já existente de 1/1Gb. Mas a MEO, para além de ter descontinuado a de 500/100Mb, continua sem simetria, tanto na de 500Mb, como da 1Gb.
Será que não têm confiança na própria infraestrutura, de rede?
É que até a Vodafone já tem simetria, na de 1Gb.
A MEO, como de costume, é sempre a última.
A oferta da Vodafone, no meu entender é das mais competitivas, neste momento. Até o router Wifi 7 oferecem, sem se pagar mais, por isso.
E as low cost?
Que te importa? Não és aquele que compra tudo bom e do melhor?
Tenho 200 mbps, chega sobra e volta a dar duas vezes
Mas com isto a MEO também deixou de vender o pacote base/inicial de tv+net+voz por €39,49. Agora é €42,49 ou €45,49, conforme a oferta. Ou seja, ficou entre 3 e 6 euros mais caro.
A grande maioria das pessoas não precisa de 1 Gbps. O que as pessoas querem é uma internet fixa fiável, estável e mais barata.