MEO deixou de vender pacotes com fibra a 500 Mbps

· Internet 7 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. staline says:
    13 de Setembro de 2025 às 18:49

    pra que ?

  2. Artilheiro says:
    13 de Setembro de 2025 às 19:19

    Engraçado que a Digi tem uma nova operta de 500/500Mb e a já existente de 1/1Gb. Mas a MEO, para além de ter descontinuado a de 500/100Mb, continua sem simetria, tanto na de 500Mb, como da 1Gb.
    Será que não têm confiança na própria infraestrutura, de rede?
    É que até a Vodafone já tem simetria, na de 1Gb.
    A MEO, como de costume, é sempre a última.

  3. Artilheiro says:
    13 de Setembro de 2025 às 19:31

    A oferta da Vodafone, no meu entender é das mais competitivas, neste momento. Até o router Wifi 7 oferecem, sem se pagar mais, por isso.

  4. Zé Fonseca A. says:
    13 de Setembro de 2025 às 19:40

    E as low cost?

  5. Mário says:
    13 de Setembro de 2025 às 19:40

    Tenho 200 mbps, chega sobra e volta a dar duas vezes

  6. Nuno says:
    13 de Setembro de 2025 às 19:46

    Mas com isto a MEO também deixou de vender o pacote base/inicial de tv+net+voz por €39,49. Agora é €42,49 ou €45,49, conforme a oferta. Ou seja, ficou entre 3 e 6 euros mais caro.

    A grande maioria das pessoas não precisa de 1 Gbps. O que as pessoas querem é uma internet fixa fiável, estável e mais barata.

