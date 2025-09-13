MEO deixou de vender pacotes com fibra a 500 Mbps

A tecnologia evolui e as operadoras tentam oferecer o melhor que podem aos seus clientes. A MEO deixou de ter disponíveis pacotes com fibra a 500 Mbps.

A MEO descontinuou os pacotes de fibra a 500 Mbps e está a "empurrar" os clientes para velocidades superiores (sobretudo 1 Gbps e até 10 Gbps em algumas zonas).

A MEO usa fibra ótica 100% FTTH (Fiber To The Home), ou seja, a fibra chega até à casa do cliente, sem depender de cobre ou coaxial nas partes finais.

Resumo das ofertas de fibra da MEO

Pacote Velocidade Preço promocional Preço normal Inclui Fidelização M3e 1 Gbps 1 Gbps €29,49/mês (primeiros 4 meses) €45,49/mês Router FiberGateway, MEOBox 4K, chamadas fixas nacionais, voucher €150 online, 1 ano Perplexity Pro, 1 mês HBO Max 24 meses M4e 1 Gbps 1 Gbps €49,99/mês (primeiros 5 meses) €63,99/mês Router FiberGateway, MEOBox 4K, chamadas fixas, plano móvel 5G 200GB + 3.500 min/SMS, 3 meses HBO Max, 9 meses Sport TV, 24 meses SkyShowtime, voucher €150, 1 ano Perplexity Pro, Extensor WiFi 6 24 meses M4e 2 Cartões Ilimitados 1 Gbps €62,99/mês (primeiros 24 meses) €69,99/mês Router FiberGateway, MEOBox 4K, chamadas fixas, 2 planos móveis ilimitados, 9 meses Sport TV, 24 meses SkyShowtime, voucher €150, 1 ano Perplexity Pro, Tablet HONOR Pad X8a + capa, Extensor WiFi 6 24 meses

De referir que a MEO além de disponibilizar serviços com fibra a 1 Gbps, tem também pacotes com 10 Gbps. Estes pacotes incluem o Router Fiber X e a opção de upgrade para o Router Fiber X7 com WiFi 7 por um custo adicional de €4,99/mês. Além disso, são oferecidos benefícios como vouchers exclusivos, acesso ao SkyShowtime e 3 meses de HBO Max.

Leia também...