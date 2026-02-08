72 Horas: o guia de emergência online, com 13 ferramentas úteis
Situações de crise extrema, como apagões prolongados, catástrofes naturais ou falhas graves nas comunicações, mostram a importância de estar preparado. Foi a pensar nesses cenários que nasceu o 72 Horas.
Este portal designado de 72 horas é um guia de emergência online que reúne 13 ferramentas úteis para ajudar cidadãos a responderem de forma rápida e informada nos primeiros dias de uma situação crítica.
O site reúne 37 páginas de conteúdo organizado em oito secções:
- Riscos naturais
- Equipamento
- Ferramentas
- Planeamento
- Informação
- Pessoas vulneráveis
- Referência
- Contactos.
Cada tema é tratado de forma prática e direta, com recomendações adaptadas à realidade portuguesa.
A secção de equipamento, inclui uma checklist interativa com mais de 55 itens para o kit doméstico, guias para a mochila de 72 horas, o kit médico, o kit de carro e a reserva alimentar. Há também um guia completo de primeiros socorros que cobre a posição lateral de segurança, reanimação cardiopulmonar, manobra de Heimlich, queimaduras e fraturas, seguindo os protocolos mais recentes da American Heart Association (2025).
Na secção de riscos naturais, há guias dedicados a sismos, incêndios florestais, ondas de calor, inundações e tsunamis. Cada página cobre o que fazer antes, durante e depois de cada cenário, com dados específicos sobre Portugal, como as zonas sísmicas nacionais, a legislação de limpeza de terrenos (Decreto-Lei 82/2021) ou a falha Açores-Gibraltar e o precedente do terramoto de 1755.
72 horas: as 13 ferramentas disponíveis
O guia integra atualmente 13 ferramentas, pensadas para diferentes necessidades em cenários de emergência, entre as quais:
- Lista de verificação de emergência para famílias
- Contactos úteis (emergência, proteção civil e autoridades)
- Gestor de informações críticas, como dados médicos e pessoais
- Guias de abastecimento (água, alimentos, medicamentos)
- Ferramentas de localização e orientação
- Acesso a rádios e canais de informação de emergência
- Recomendações de segurança digital e comunicações
- Planeamento familiar e pontos de encontro
- Alertas e avisos relevantes
- Preparação para falhas de energia e telecomunicações
- Primeiros socorros básicos
- Apoio à tomada de decisões em cenários de crise
- Recursos educativos sobre autoproteção
Todas as ferramentas foram pensadas para serem simples, práticas e rápidas de consultar, mesmo por utilizadores sem conhecimentos técnicos.
Dados do IPMA em tempo real
O site integra quatro APIs públicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apresentando informação atualizada diretamente nas páginas relevantes:
- Alertas meteorológicos - no painel principal, com atualização a cada 30 minutos
- Atividade sísmica - dos últimos 7 dias na página de sismos, com magnitude, profundidade e localizaçã
- Risco de incêndio - por distrito na página de incêndios florestais
- Índice UV -por região na página de ondas de calor
Os dados são pedidos diretamente pelo browser do visitante à API pública do IPMA, sem qualquer servidor intermediário. Se a API estiver indisponível, os widgets ocultam-se silenciosamente sem afetar o resto da página.
O 72 Horas está disponível em português, inglês, espanhol e francês. O site não utiliza cookies, não tem Google Analytics, Facebook Pixel ou qualquer outra ferramenta de rastreamento. Não recolhe, armazena nem partilha dados pessoais. O único armazenamento local serve exclusivamente para guardar o progresso do utilizador nas ferramentas interativas.
Toda a informação factual foi verificada contra fontes oficiais, incluindo a ANEPC, o IPMA, o INEM, a Direção-Geral da Saúde, a Organização Mundial da Saúde e a Cruz Vermelha.
O projeto, sem fins lucrativos, foi criado por João Rodrigues. Qualquer pessoa pode reportar erros, informação desatualizada ou sugerir melhorias.
Mais radio PMR, rádio CB, radio amador (licença), Meshtastic, Meshcore …. 🙂
Muito interessante sem dúvida.
“O que é uma bug out bag?
Uma bug out bag (BOB) ou mochila de emergência de 72 horas é uma mochila pré-preparada e sempre pronta para agarrar e sair de casa em caso de evacuação urgente. Deve conter tudo o que precisa para sobreviver autonomamente durante 3 dias, sem acesso a casa, eletricidade, água corrente ou lojas. O objetivo é ter autonomia total enquanto se desloca para um local seguro ou aguarda ajuda (…)”.
No caso da água: 3 dias com uma garrafa de 1L de água e … pastilhas purificadoras e filtro portátil – com marca/modelo e preço, a começar na mochila.
Parece-me que está feito de forma bastante sensata – e divertida, mesmo que não se espere usar num caso extremo (mas nunca se sabe)..
É “curioso” como um particular consegue fazer o que a proteção civil (de nome) não tem sequer ideia de fazer. Não se lembraram que havia centenas de pessoas que nunca tinham utilizado um gerador, que havia uma imensidão de cabos elétricos partidos que poderiam ter carga, que havia telhas de amianto partidas por todo o lado, que haveria centenas de pessoas sem conhecimento em cima de telhados. Posso continuar quase infinitamente. Em todas as situações fizeram pouco mais que briefings.