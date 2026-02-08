72 Horas: o guia de emergência online, com 13 ferramentas úteis

Situações de crise extrema, como apagões prolongados, catástrofes naturais ou falhas graves nas comunicações, mostram a importância de estar preparado. Foi a pensar nesses cenários que nasceu o 72 Horas.

Este portal designado de 72 horas é um guia de emergência online que reúne 13 ferramentas úteis para ajudar cidadãos a responderem de forma rápida e informada nos primeiros dias de uma situação crítica.

O site reúne 37 páginas de conteúdo organizado em oito secções:

Riscos naturais

Equipamento

Ferramentas

Planeamento

Informação

Pessoas vulneráveis

Referência

Contactos.

Cada tema é tratado de forma prática e direta, com recomendações adaptadas à realidade portuguesa.

A secção de equipamento, inclui uma checklist interativa com mais de 55 itens para o kit doméstico, guias para a mochila de 72 horas, o kit médico, o kit de carro e a reserva alimentar. Há também um guia completo de primeiros socorros que cobre a posição lateral de segurança, reanimação cardiopulmonar, manobra de Heimlich, queimaduras e fraturas, seguindo os protocolos mais recentes da American Heart Association (2025).

Na secção de riscos naturais, há guias dedicados a sismos, incêndios florestais, ondas de calor, inundações e tsunamis. Cada página cobre o que fazer antes, durante e depois de cada cenário, com dados específicos sobre Portugal, como as zonas sísmicas nacionais, a legislação de limpeza de terrenos (Decreto-Lei 82/2021) ou a falha Açores-Gibraltar e o precedente do terramoto de 1755.

72 horas: as 13 ferramentas disponíveis

O guia integra atualmente 13 ferramentas, pensadas para diferentes necessidades em cenários de emergência, entre as quais:

Lista de verificação de emergência para famílias

Contactos úteis (emergência, proteção civil e autoridades)

(emergência, proteção civil e autoridades) Gestor de informações críticas, como dados médicos e pessoais

Guias de abastecimento (água, alimentos, medicamentos)

(água, alimentos, medicamentos) Ferramentas de localização e orientação

Acesso a rádios e canais de informação de emergência

Recomendações de segurança digital e comunicações

Planeamento familiar e pontos de encontro

Alertas e avisos relevantes

Preparação para falhas de energia e telecomunicações

Primeiros socorros básicos

Apoio à tomada de decisões em cenários de crise

Recursos educativos sobre autoproteção

Todas as ferramentas foram pensadas para serem simples, práticas e rápidas de consultar, mesmo por utilizadores sem conhecimentos técnicos.

Dados do IPMA em tempo real

O site integra quatro APIs públicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apresentando informação atualizada diretamente nas páginas relevantes:

Alertas meteorológicos - no painel principal, com atualização a cada 30 minutos

- no painel principal, com atualização a cada 30 minutos ⁠Atividade sísmica - dos últimos 7 dias na página de sismos, com magnitude, profundidade e localizaçã

- dos últimos 7 dias na página de sismos, com magnitude, profundidade e localizaçã ⁠Risco de incêndio - por distrito na página de incêndios florestais

- por distrito na página de incêndios florestais ⁠Índice UV -por região na página de ondas de calor

Os dados são pedidos diretamente pelo browser do visitante à API pública do IPMA, sem qualquer servidor intermediário. Se a API estiver indisponível, os widgets ocultam-se silenciosamente sem afetar o resto da página.

O 72 Horas está disponível em português, inglês, espanhol e francês. O site não utiliza cookies, não tem Google Analytics, Facebook Pixel ou qualquer outra ferramenta de rastreamento. Não recolhe, armazena nem partilha dados pessoais. O único armazenamento local serve exclusivamente para guardar o progresso do utilizador nas ferramentas interativas.

Toda a informação factual foi verificada contra fontes oficiais, incluindo a ANEPC, o IPMA, o INEM, a Direção-Geral da Saúde, a Organização Mundial da Saúde e a Cruz Vermelha.

O projeto, sem fins lucrativos, foi criado por João Rodrigues. Qualquer pessoa pode reportar erros, informação desatualizada ou sugerir melhorias.

72 horas