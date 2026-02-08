PplWare Mobile

72 Horas: o guia de emergência online, com 13 ferramentas úteis

  1. Técnico Meo says:
    8 de Fevereiro de 2026 às 10:55

    Mais radio PMR, rádio CB, radio amador (licença), Meshtastic, Meshcore …. 🙂

  2. Max says:
    8 de Fevereiro de 2026 às 11:02

    Muito interessante sem dúvida.
    “O que é uma bug out bag?
    Uma bug out bag (BOB) ou mochila de emergência de 72 horas é uma mochila pré-preparada e sempre pronta para agarrar e sair de casa em caso de evacuação urgente. Deve conter tudo o que precisa para sobreviver autonomamente durante 3 dias, sem acesso a casa, eletricidade, água corrente ou lojas. O objetivo é ter autonomia total enquanto se desloca para um local seguro ou aguarda ajuda (…)”.
    No caso da água: 3 dias com uma garrafa de 1L de água e … pastilhas purificadoras e filtro portátil – com marca/modelo e preço, a começar na mochila.
    Parece-me que está feito de forma bastante sensata – e divertida, mesmo que não se espere usar num caso extremo (mas nunca se sabe)..

  3. Patinhas says:
    8 de Fevereiro de 2026 às 11:08

    É “curioso” como um particular consegue fazer o que a proteção civil (de nome) não tem sequer ideia de fazer. Não se lembraram que havia centenas de pessoas que nunca tinham utilizado um gerador, que havia uma imensidão de cabos elétricos partidos que poderiam ter carga, que havia telhas de amianto partidas por todo o lado, que haveria centenas de pessoas sem conhecimento em cima de telhados. Posso continuar quase infinitamente. Em todas as situações fizeram pouco mais que briefings.

