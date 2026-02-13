iPhone 18 Pro poderá trazer um salto sem precedentes na ligação por satélite

Os próximos iPhone 18 Pro da Apple poderão eliminar silenciosamente as zonas sem rede, ao combinar ligações por satélite e redes móveis. A ideia é oferecer cobertura contínua sem que o utilizador tenha de ativar qualquer opção manualmente.

iPhone 18 Pro com ligação por satélite "permanente"

Segundo as informações mais recentes, a Apple poderá estar preparada para acabar com o temido aviso “Sem Serviço”.

Os alegados modelos iPhone 18 Pro deverão dar um salto significativo na conectividade por satélite, não apenas para situações de emergência, como acontece atualmente, mas também para o uso diário.

Até agora, os utilizadores tinham de apontar o iPhone para o céu, com visão desobstruída do horizonte, para enviar um pedido de SOS. Os próximos iPhones, ao que tudo indica apenas nas versões Pro, poderão resolver esse problema de forma definitiva.

Adeus ao “Sem Serviço”?

A magia estará no modem 5G C2 desenvolvido pela própria Apple, que alegadamente suporta a tecnologia NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks).

Esta tecnologia permite que os iPhone 18 Pro tratem satélites de órbita baixa como se fossem torres de rede móvel distantes. A ligação poderá funcionar até em ambientes interiores.

Se se confirmar, a conectividade por satélite nos iPhone 18 Pro poderá abrir a porta a vários cenários práticos. Os equipamentos deverão garantir ligação estável durante caminhadas, viagens de carro por zonas sem cobertura, navegação marítima ou até em falhas inesperadas da operadora.

No mês passado surgiram também rumores sobre uma funcionalidade “5G via satélite” nestes modelos. Num vídeo com renders dos supostos iPhones, o canal Front Page Tech referiu igualmente esta capacidade, que permitiria aceder à internet 5G através de satélites.

O modem C2 e a transição para o 5G assistido por satélite

Tudo indica que a Apple pretende usar a ligação por satélite como solução de reserva quando a rede móvel for fraca ou inexistente. Desta forma, o iPhone poderá oferecer uma experiência de conectividade contínua e sem interrupções.

Sempre que o utilizador precisar de aceder à internet, o modem C2 deverá decidir automaticamente se existe cobertura móvel suficiente ou se deve recorrer ao modo NR-NTN, sem apresentar informação técnica nem pedir escolhas manuais entre redes.

Para além da ligação permanente, o modem 5G C2 dos iPhone 18 Pro poderá também melhorar a eficiência energética, contribuindo para maior autonomia.

A integração mais profunda com o ecossistema Apple e uma nova funcionalidade de privacidade, que limita a precisão com que as operadoras conseguem determinar a localização do iPhone, são outras das vantagens apontadas.