Apple garante nova Siri ainda este ano, apesar de atrasos internos

A Apple reafirmou que a nova geração da Siri, com mais IA, será lançada ainda em 2026, mantendo a promessa feita aos utilizadores, apesar de relatos recentes apontarem para atrasos no desenvolvimento interno.

Segundo informações divulgadas, a empresa confirmou que continua “no bom caminho” para apresentar a nova assistente durante este ano, reiterando o compromisso assumido publicamente desde 2024.

Relatos indicam atrasos nas versões intermédias do iOS

Um relatório recente indicava que a nova Siri estava inicialmente prevista para chegar com o iOS 26.4, mas que o calendário interno teria escorregado.

As novas funcionalidades poderão surgir apenas no iOS 26.5 ou numa atualização posterior ao longo de 2026.

Esta informação teve impacto imediato na confiança dos investidores, com a cotação da Apple a sofrer uma queda após a divulgação dos rumores.

A empresa, no entanto, não confirmou nem desmentiu diretamente os alegados atrasos, limitando-se a reiterar o plano público de lançamento para este ano.

O que trará a nova geração da Siri

As funcionalidades anunciadas durante a WWDC 2024 representam a maior evolução da assistente em vários anos.

Entre as novidades previstas estão:

Compreensão de contexto pessoal do utilizador

Ações mais avançadas dentro das aplicações

Consciência do que está no ecrã para respostas e ações contextuais

Com estas capacidades, a Siri poderá responder a perguntas sobre conteúdos visíveis no iPhone e executar tarefas relacionadas com o que o utilizador estiver a ver.

Integração com modelos de IA da Google

Quando chegarem, estas novas funções serão as primeiras da Siri a recorrer a modelos Gemini da Google nos bastidores, fruto de uma parceria anunciada entre as duas empresas.

Para o iOS 27, as expectativas são ainda mais ambiciosas, com a possibilidade de uma experiência de chatbot mais avançada, baseada em versões mais recentes desses modelos de IA.

Apple tenta recuperar terreno na corrida da IA

A evolução da Siri é vista como uma peça central na estratégia da Apple para competir no mercado da inteligência artificial, onde rivais como a Google e a OpenAI têm avançado rapidamente.

Apesar dos atrasos, a empresa mantém a promessa de disponibilizar as novas capacidades ao longo de 2026, numa tentativa de recuperar terreno e reforçar a confiança dos utilizadores e dos investidores.