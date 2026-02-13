WF-1000XM6: Sony promete o melhor cancelamento de ruído e som premium
A Sony apresentou a próxima geração da sua série 1000X, prometendo uns auscultadores verdadeiramente sem fios com cancelamento de ruído.
Partindo do legado da série 1000X, os WF-1000XM6 alcançam uma qualidade de som descrita como "excecional", com a melhor precisão de cancelamento de ruído, qualidade de chamadas e conectividade melhoradas em comparação com o modelo anterior WF-1000XM5, bem como um design ergonómico que foi otimizado para um ajuste confortável.
Sony promete o melhor cancelamento de ruído
Os WF-1000XM6 oferecem o melhor desempenho de cancelamento de ruído do mundo, segundo a Sony, com uma redução adicional de 25% no ruído em comparação com o modelo anterior, os WF-1000XM5.
Em particular, os WF-1000XM6 oferecem um melhor desempenho na faixa de frequências médias a altas, segundo a Sony.
O ruído de frequências médias a altas é comum em ambientes do dia a dia, e os WF-1000XM6 oferecem um silêncio notável, mesmo em situações desafiadoras, como nas viagens de carro ou em cafés.
Os WF-1000XM6 são equipados com o avançado processador de cancelamento de ruído HD QN3e, que permite o controlo preciso de vários microfones para um desempenho ideal.
Com quatro microfones, uma atualização em relação aos três do modelo anterior, o cancelamento de ruído agora é ainda mais potente.
O avançado Processador Integrado V2 da Sony, presente no modelo anterior e também nos WH-1000XM6, alimenta os auscultadores e inclui um Otimizador Adaptativo de Cancelamento de Ruído.
Além disso, os WF-1000XM6 vêm com as pontas de isolamento de ruído exclusivas da Sony, projetadas para proporcionar conforto e bloqueio de ruído da mais alta qualidade.
Com quatro tamanhos disponíveis, é possível encontrar um ajuste seguro, independentemente do formato das orelhas.
A melhor qualidade de ligação da Sony
Equipados com dois microfones e um sensor de condução óssea em cada lado, os WF-1000XM6 utilizam um algoritmo avançado de redução de ruído com formação de feixe por IA para captar a voz com precisão.
Mesmo em locais ruidosos ou quando está rodeado por conversas, isolam inteligentemente a voz, garantindo que a pessoa com quem está a falar o ouve sempre com toda a clareza.
Funcionalidades melhoradas para uma experiência de audição superior
Os WF-1000XM6 incluem todas as funcionalidades úteis encontradas na versão anterior, que tornam os auscultadores ideais para ouvir música no dia a dia, como a reprodução baseada no ambiente com Auto Play e Adaptive Sound Control, Quick Access e assistência por voz.
O Google Gemini oferece uma assistência fluida e mãos livres durante deslocações. Ao interagir com o Gemini Live, é possível ter conversas naturais e fluidas para debater ideias, adicionar listas de compras no Google Keep ou agendar eventos no Google Calendar, tudo sem precisar de pegar no telemóvel.
Os WF-1000XM6 também estão preparados para o LE Audio, um áudio Bluetooth de última geração que permite uma latência ultrabaixa, tornando-os ideais para jogos.
No que diz respeito à autonomia da bateria, é possível ouvir música com uma única carga durante até 8 horas e até 24 horas com o estojo de carregamento, para que possa ouvir música o dia todo sem se preocupar com a bateria acabar.
Além disso, a tecnologia Qi permite o carregamento sem fios com facilidade.
WH-1000XM6 disponíveis na cor Rosa Suave
Uma vez que muitas pessoas escolhem os seus auscultadores como um acessório que combine bem com o seu estilo, a Sony lançou uma versão na cor Rosa Suave dos seus populares auscultadores sem fios com cancelamento de ruído WH-1000XM6.
A nova cor Rosa Suave junta-se às opções de cores já existentes: Black, Platinum Silver e Midnight Blue.
Preços e disponibilidade
Os WF-1000XM6 estarão disponíveis nas cores Black e Platinum Silver a partir de fevereiro de 2026, com um preço recomendado de 300 euros.
Por sua vez, os WH-1000XM6 já estão disponíveis na cor Rosa Suave desde fevereiro de 2026, com um preço recomendado de 450 euros.