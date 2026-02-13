PplWare Mobile

Está aprovado! IUC vai ter datas fixas de pagamento. Vai funcionar assim

Autor: Pedro Pinto

  1. daniel says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 18:20

    ja esta melhor mas ainda vao roubar! há deducao de valor?

  2. Max says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 19:33

    – Em 2026: tal como em 2025, no mês de matrícula
    – Regime transitório em 2027:
    Até 500 € – pagamento único até final de outubro.
    Mais de 500 € – pagamento em duas prestações (julho e outubro).
    – A partir de 2028, como está no post:
    Até 100 € – pagamento único até final de abril.
    Entre 100 € e 500 € – pagamento em duas prestações (abril e outubro).
    Mais de 500 € – três prestações (abril, julho e outubro).
    Porquê o regime transitório em 2027? Garantir um intervalo razoável entre o último pagamento em 2026 e o primeiro pagamento do novo modelo.
    Nenhum partido votou contra.

