“Raise To Talk”: relógios Galaxy poderão chamar o Gemini quando levantar a mão

Tornando os wearables verdadeiros aliados do quotidiano, a próxima funcionalidade "Raise To Talk" da Google para o Wear OS pode fazer aparecer o Google Assistant ou o Gemini quando levantar o seu smartwatch.

Cada vez mais completos, os relógios são já a segunda pele de muitos utilizadores, que não passam sem as monitorizações de saúde e as notificações no pulso.

Para serem ainda mais úteis, os smartwatches com Wear OS, como o Galaxy Watch Ultra da Samsung, oferecem o Google Assistant, que pode ser um verdadeiro aliado.

Em breve, além de substituir este assistente pelo Gemini, o seu chatbot alimentado por Inteligência Artificial (IA), a Google deverá, também, facilitar-lhe o acesso.

O Android Authority terá detetado uma funcionalidade chamada "Raise To Talk" para smartwatches. Pelo nome, entende-se que a funcionalidade chamará o Google Assistant - ou o Gemini, após a substituição prevista - sempre que o utilizador levantar o seu Galaxy Watch ou outro smartwatch equipado com Wear OS.

O utilizador poderá, então, falar com o assistente virtual, fazer-lhe perguntas ou ordenar-lhe que execute uma tarefa.

No Apple Watch, por exemplo, já existe uma funcionalidade semelhante chamada "Raise To Speak" ou "Levantar para falar".

Apesar da deteção pela imprensa dedicada ao Android, não há informações sobre quando a Google irá adicionar esta funcionalidade ao Wear OS.

Além disso, é possível que a Google e a Samsung ofereçam a funcionalidade de uma forma opcional, tendo em conta que nem todos os utilizadores quererão chamar o Gemini sempre que erguerem o seu smartwatch.

