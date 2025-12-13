Capa viral para iPhone tem potencial para conquistar até os utilizadores de Android

É nos Estados Unidos que começam algumas das tendências mais inusitadas, seja em termos de comida, hábitos e bem-estar ou tecnologia. Desta vez, o acessório é simples e, apesar de ser para o iPhone, tem potencial para conquistar até os utilizadores de Android.

Nos Estados Unidos, uma nova capa para iPhone conquistou os consumidores, segundo o GSMArena, repescando um hábito que ganhou força há alguns anos, mantendo-se até hoje: as selfies.

Com a nova capa, os utilizadores já não precisam de tirar selfies com a câmara traseira do iPhone às cegas, sem terem uma previsão do resultado.

Chama-se Selfix, um nome que brinca com a ideia de corrigir um problema das selfies, e foi revelado, nos Estados Unidos, recentemente. O visual simples e o conceito prático abriram a porta da lista de compras dos consumidores a este acessório.

Selfix promete corrigir o problemas das selfies

Ainda que não existam informações sobre o preço ou sobre a estreia internacional do produto, a verdade é que os utilizadores de iPhone parecem ter gostado.

Afinal, além de proteger o smartphone, oferece uma função pouco comum dentro do universo da Apple: um ecrã circular colocado na parte de trás que reproduz exatamente o que a câmara está a captar.

Depois de instalada, a capa ativa esse ecrã sempre que a aplicação da câmara é aberta. Desta forma, o utilizador pode tirar selfies com os sensores traseiros e acompanhar, em tempo real, o enquadramento, a iluminação e a aparência final da fotografia.

O painel traseiro apresenta uma resolução de 480x480 píxeis, é sensível ao toque e utiliza tecnologia AMOLED, garantindo eficiência e bons resultados visuais.

Além da sua finalidade principal, a capa Selfix possui, também, uma ranhura para cartões microSD no interior. Assim, é possível inserir um cartão de até 2 TB, que se liga ao iPhone e expande o armazenamento de imediato, sem mensalidades ou serviços adicionais. Embora a ideia não seja nova, confere argumentos à capa.

Nem tudo são rosas nesta capa para iPhone

Uma das desvantagens da Selfix é o facto de se alimentar energeticamente da bateria do iPhone, reduzindo a autonomia de um smartphone que já a esgota rapidamente.

Depois, a compatibilidade, uma vez que a capa foi anunciada apenas para o iPhone 17 Pro. Para já, pelo menos, não há suporte para outros modelos do catálogo da Apple, nem para dispositivos Android, pelo que o acessório só é útil para quem possui o modelo mais recente e mais caro da gama.

Outra limitação é o mercado de lançamento. A estratégia inicial foca-se exclusivamente nos Estados Unidos. Não existem dados sobre disponibilidade noutros locais, e o facto de existir apenas uma versão para o iPhone 17 Pro mostra que, por enquanto, a produção será bastante reduzida.

Sobre o preço, não se sabe se será, ou não, uma desvantagem. Contudo, não sendo o valor da capa conhecido, é possível que o acessório represente uma boa compra.

Com a Apple a vender as suas capas oficiais por cerca de 60 euros, pode ser que, para alguns consumidores, investir um pouco mais num acessório funcional seja preferível.

Para já, os utilizadores têm à disposição acessórios mais simples, como este, que se acopla ao smartphone, ou alternativas de capa espelhada, que acabam por cumprir o propósito.