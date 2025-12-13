Radares de Velocidade: saiba onde vão estar “escondidos” nos próximos dias

Em Portugal há radares de velocidades por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em dezembro. Saiba os locais.

Radares de velocidade PSP: dezembro de 2025

Como é habitual, PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.

Veja a lista e locais dos radares da PSP para os próximos dias.

Açores

15-dez-25 16h00 / 18h00 R. do Lameiro Grande, Feteira, Horta

18-dez-25 08h00 / 16h00 ER, Ladeira Grande, Ribeirinha, Angra Heroísmo

19-dez-25 08h00 / 12h00 ER1, Santo António, São Roque, Horta

22-dez-25 07h45 / 12h00 ER1, Feteira, Horta

29-dez-25 08h00 / 16h00 ER1-1, Grota do Vale, São Bento, Angra Heroísmo

Aveiro

15-dez-25 14h00 / 18h00 Av. da Europa (junto à Corvauto)

17-dez-25 09h00 / 12h00 Av. Dr. Renato Araújo, São João da Madeira

17-dez-25 08h00 / 12h00 Av. da Universidade, Aveiro

18-dez-25 09h00 / 12h00 EN109, Km 35,2, Ovar

22-dez-25 08h00 / 12h00 Av. da Europa (junto à BP)

Beja

16-dez-25 14h00 / 17h00 Av. Salgueiro Maia, Beja

19-dez-25 09h00 / 12h00 R. Zeca Afonso, Beja

26-dez-25 09h00 / 12h00 R. Zeca Afonso, Beja

29-dez-25 14h00 / 17h00 Av. Salgueiro Maia, Beja

Bragança

15-dez-25 08h00 / 13h00 Av. Abade de Baçal, Bragança

16-dez-25 08h00 / 13h00 EN15, Mirandela

Braga

16-dez-25 11h00 / 13h00 EN14, Av. Santiago de Gavião, Vila Nova de Famalicão

18-dez-25 09h30 / 11h30 Circular Urbana de Guimarães, nó da Universidade

Castelo Branco

15-dez-25 08h00 / 10h00 Alameda Pêro da Covilhã (junto à Repsol), Covilhã

16-dez-25 08h00 / 10h00 R. Adelino Semedo Barata, Castelo Branco

26-dez-25 08h00 / 10h00 Alameda Pêro da Covilhã (junto ao Hotel D. Maria), Covilhã

Coimbra

16-dez-25 09h00 / 12h00 Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Figueira da Foz

Évora

19-dez-25 09h30 / 11h00 ER114-A, Estrada de Arraiolos

22-dez-25 10h00 / 12h00 Av. Rainha Santa Isabel, Estremoz

23-dez-25 15h00 / 16h30 EN114 Av. Túlio Espanca

31-dez-25 10h00 / 11h30 Av. Lino de Carvalho

Faro

17-dez-25 16h00 / 20h00 Estrada de Monchique, V2

Guarda

15-dez-25 09h00 / 13h00 Av. Serra da Estrela, Gouveia

16-dez-25 09h00 / 13h00 VICEG, Guarda

17-dez-25 16h00 / 20h00 VICEG, Guarda

22-dez-25 09h00 / 13h00 VICEG, Guarda

Leiria

17-dez-25 09h00 / 12h00 Av. Comunidade Europeia

22-dez-25 14h00 / 17h00 Av. Nogent Sur Marne, Nazaré

23-dez-25 14h00 / 17h00 R. Albergaria dos Doze

30-dez-25 09h00 / 12h00 Estrada da Nazaré, Km 15,2

Lisboa

16-dez-25 09h30 / 14h00 EN6, Av. Marginal, Oeiras

17-dez-25 08h00 / 11h00 IC2, Santa Iria de Azóia

18-dez-25 09h00 / 17h00 EN6, Av. Marginal, Km 15,3, São João do Estoril

22-dez-25 09h00 / 12h00 Estrada dos Salgados, Amadora

22-dez-25 14h00 / 16h00 EN117, sentido Amadora–Restelo

23-dez-25 14h00 / 17h00 Av. da Índia, Lisboa

30-dez-25 08h00 / 11h00 Ponte 25 de Abril, A2, Almada

Madeira

13-dez-25 08h00 / 12h00 Via Expresso 4, Km 2, Meia Légua, Ribeira Brava

19-dez-25 16h00 / 18h00 VE5, Camacha

22-dez-25 08h30 / 11h30 VR1, Km 31,1, Santa Cruz

23-dez-25 08h00 / 12h00 VR1, Km 6,0, sentido O/E, Quinta Grande

Portalegre

15-dez-25 09h00 / 11h00 Av. de Badajoz, Elvas

16-dez-25 09h00 / 11h00 Av. Dia de Portugal, Elvas

17-dez-25 09h00 / 11h00 EN373, Elvas

19-dez-25 14h00 / 17h00 Zona Industrial, Portalegre

Porto

15-dez-25 16h00 / 00h00 EM556, R. Major de Diniz, Santo Tirso

17-dez-25 13h00 / 20h00 Av. Eng. Duarte Pacheco 1026, Valongo

18-dez-25 13h00 / 20h00 R. Fontão 212, Canidelo, Vila Nova de Gaia 22-dez-25 08h00 / 16h00 Alameda de Cartes, viaduto R. Emílio Biel, Porto

23-dez-25 08h00 / 15h00 R. Dr. Joaquim Nogueira dos Santos 885, Maia

29-dez-25 16h00 / 00h00 Av. Dr. Antunes Guimarães / R. Pinto de Araújo 373, Matosinhos

30-dez-25 13h00 / 20h00 EN222, cruzamento R. Almeida Garrett, Vila Nova de Gaia

Santarém

23-dez-25 09h00 / 13h00 Av. D. Manuel I, Abrantes

Vila Real

15-dez-25 14h00 / 17h30 Av. Doutor Mário Soares, Chaves

22-dez-25 08h00 / 12h00 Av. Unesco, Vila Real

Viana do Castelo

15-dez-25 10h00 / 13h00 Av. 25 de Abril, Viana do Castelo

17-dez-25 20h30 / 23h30 R. Agostinho José Taveira, Ponte de Lima

19-dez-25 20h30 / 23h30 Av. do Meio, Areosa, Viana do Castelo

Viseu