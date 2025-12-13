PplWare Mobile

Pagamento do IUC: o que mudou afinal? Saiba tudo

· Motores/Energia 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

  1. daniel says:
    13 de Dezembro de 2025 às 13:58

    O que mudou é que o iuc nao é o um imposto anual e muita gente esta a cair nessa falacia! no meu caso pago iuc em dezembro e logo em fevereiro pago novamente !! o estado vai descontar os meses que ficaram pagos?

    Responder
  2. Simão says:
    13 de Dezembro de 2025 às 14:01

    Fico na mesma já que tenho que pagar em Abril.

    Responder
  3. Max says:
    13 de Dezembro de 2025 às 14:20

    “Saiba tudo”, diz o título. Não se pode saber tudo porque o que o Conselho de Ministros aprovou foi uma proposta de lei, de que os ministros falaram em traços gerais, só se pode saber tudo com quando a lei for aprovada, com as alterações da AR. Diz o post:
    1) “O Governo incluiu ainda uma norma transitória para evitar que os contribuintes tenham de pagar o imposto de 2026 e 2027 em curto espaço de tempo”.
    Isso é o que publicam os jornais – mas nenhum diz qual é esse regime transitório, que vai vigorar em 2027, porque o ministro não explicou.
    2) “Depois, a partir de 1 de janeiro de 2027, o pagamento do IUC deverá ser realizado no mês de abril. Tendo em conta o valor, haverá a possibilidade do pagamento ser realizado por prestações”.
    Se o regime transitório vigora em 2027 – e não é conhecido, o regime do “mês fixo” (fracionado, conforme o valor em abril e outubro ou julho e outubro), começa em 2028.
    Não me parece que já se saiba tudo.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube