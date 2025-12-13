Pagamento do IUC: o que mudou afinal? Saiba tudo

Depois do anúncio do Governo sobre as mudanças, foram muitos os que ficaram ainda mais baralhados sobre as efetivas mudanças no pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC). Mas afinal o que mudou? Saiba tudo neste artigo.

IUC: em 2026 nada vai mudar

Como sabemos, há mudanças no que diz respeito ao pagamento do IUC. A primeira coisa que deve saber é que em 2026 vai ficar tudo na mesmo, sendo que as alterações só vão ocorrer em 2027.

Depois, a partir de 1 de janeiro de 2027, o pagamento do IUC deverá ser realizado no mês de abril. Tendo em conta o valor, haverá a possibilidade do pagamento ser realizado por prestações:

Para valores de IUC até 100 € , o pagamento será feito numa única prestação em abril.

, o pagamento será feito numa em abril. Para valores entre 100 € e 500 € , o imposto poderá ser pago em duas prestações , uma em abril e outra em outubro .

, o imposto poderá ser , uma em e outra em . Quando o montante ultrapassar 500 €, o pagamento poderá ser fracionado em três prestações (abril, junho e outubro).

A cobrança será sempre aplicada àquele que for o proprietário do veículo a 1 de janeiro.

O Governo incluiu ainda uma norma transitória para evitar que os contribuintes tenham de pagar o imposto de 2026 e 2027 em curto espaço de tempo, uma preocupação levantada durante a preparação da medida.

Segundo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, estas alterações não implicam um aumento do IUC. "Pelo contrário, simplificam a forma como os portugueses pagam este imposto".

A proposta vai agora seguir para a Assembleia da República. De acordo com o Governo, "estas alterações irão promover maior justiça e previsibilidade no cumprimento das obrigações tributárias, sem penalizar os contribuintes".