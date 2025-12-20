China não desiste dos puxadores das portas dos carros e exige abertura mecânica

Após acidentes graves e incidentes com baterias de veículos elétricos, a China está a endurecer as regras para os puxadores das portas dos carros, exigindo que a abertura seja mecânica.

Na sequência de uma medida regulatória anterior, que delineava a estrutura para funções mecânicas de abertura de portas durante emergências, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China lançou uma consulta pública sobre um projeto de normas nacionais que exigem que as portas permaneçam operáveis mecanicamente após colisões ou incidentes com baterias de carros elétricos.

As propostas estão abertas para comentários desde 17 de dezembro de 2025 e permanecerão até ao próximo dia 23, representando o próximo passo na atualização das normas obrigatórias de segurança automóvel da China, de acordo com a Y-Auto, citada pela revista automóvel CarNewsChina.

Os documentos divulgados fornecem o rascunho formal para aprovação, incluindo requisitos técnicos detalhados e métodos de teste, indicando um maior progresso em direção à implementação.

Requisitos para puxadores exteriores

De acordo com o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, o rascunho da norma intitulada Requisitos Técnicos de Segurança para Puxadores de Portas Automóveis exige que cada porta lateral, excluindo as portas traseiras, seja equipada com um puxador de porta externo de abertura mecânica.

O design deve permitir que os ocupantes ou socorristas abram a porta sem ferramentas após a ativação irreversível do sistema de retenção ou eventos de propagação térmica da bateria.

Os veículos com sistemas de bloqueio de portas controlados eletronicamente ou ativados automaticamente ainda devem permitir a abertura mecânica, mesmo quando o sistema de bloqueio permanecer acionado durante tais eventos.

O rascunho especifica que os puxadores externos devem ser posicionados dentro de áreas acessíveis definidas na porta ou na moldura adjacente, dependendo do tipo de abertura da porta.

Além disso, deve ser sempre mantido espaço suficiente para operação manual, por forma a garantir a abertura mecânica, mesmo em caso de perda de energia ou falhas no sistema.

Requisitos para puxadores interiores

Os requisitos relativos aos puxadores interiores são abordados separadamente. Cada porta lateral deve incluir pelo menos um puxador interior com abertura mecânica, e qualquer um dos vários puxadores deve permitir a abertura independente da porta.

Mais, pelo menos um puxador interior deve ser claramente visível para os ocupantes, posicionado a distâncias especificadas da borda da porta e em relação ao ponto de referência do assento.

A maioria dos puxadores interiores deve apresentar marcações de identificação permanentes, incluindo símbolos padronizados:

Tamanho mínimo;

Alto contraste;

Reconhecível em condições de pouca luz.

China quer mais testes de verificação

O regulamento introduz procedimentos de teste detalhados que abrangem o funcionamento estático e dinâmico dos puxadores exteriores, a funcionalidade dos puxadores interiores e a resistência dos puxadores.

Nesse âmbito, os puxadores exteriores devem suportar uma força mínima de 500 newtons (o equivalente a cerca de 50 kg) sem se partirem ou desprenderem.

Em comparação, a maioria dos puxadores interiores deve suportar pelo menos 200 newtons (o equivalente a cerca de 20 kg), com limites inferiores especificados para puxadores eletrónicos do tipo botão.

Os testes incluem condições de colisão simuladas, sequências de falha de energia e verificação da abertura da porta após o evento.

China reforça regulamentação sobre os puxadores das portas

O projeto define ainda critérios para determinar se os veículos partilham a mesma configuração de tipo de puxador e descreve cronogramas de implementação faseada.

Conforme a revista digital especializada na indústria automóvel da China, a consulta reflete o movimento regulatório contínuo em direção a requisitos padronizados de abertura mecânica de portas em modelos de veículos de passageiros novos e existentes na China.

