Pneus: 20% do mercado europeu já é dos chineses

Motores/Energia 22 Comentários

Autor: Vítor M.

  1. David Guerreiro says:
    12 de Agosto de 2025 às 10:06

    Desde que cumpram as normas europeias de segurança e qualidade, não há problema.

  2. Sérgio V. says:
    12 de Agosto de 2025 às 10:13

    É normal. A Michelin pensa que é a única a vender pneus. Baixem os preços absurdos

  3. Zé Fonseca A. says:
    12 de Agosto de 2025 às 10:14

    Quem poupa em pneus, claramente desconhece a importância destes na segurança

    • Rui says:
      12 de Agosto de 2025 às 11:12

      Felizmente os pneus é algo que se percebe facilmente a qualidade dos mesmos principalmente à chuva portanto desde que os chinocas sejam bons e baixem estes preços absurdos que estas empresas cobram está óptimo, já estava na altura destas empresas terem concorrência a sério

  4. Bruce says:
    12 de Agosto de 2025 às 10:27

    A MG chinesa? Que eu saiba é inglesa

    • Vítor M. says:
      12 de Agosto de 2025 às 10:33

      Sim, já foi, hoje é tudo chinês. Para ir ao encontro da tua dúvida, podemos dizer que a MG nasceu no Reino Unido em 1924, mas desde 2007 pertence ao grupo chinês SAIC Motor, que detém os direitos da marca e fabrica os modelos atuais. Ou seja, a herança é britânica, mas a propriedade e produção são hoje chinesas.

  5. João Matos says:
    12 de Agosto de 2025 às 10:54

    Desde que cumpram não há problema.
    Já uso pneus made um China a um bom par de anos e nada a apontar. Há o bom e o menos bom, é ter em atenção.
    A concorrência é isto mesmo, façam preços acessíveis e não pensem só nos dividendos para os acionistas!

  6. GAMBITO says:
    12 de Agosto de 2025 às 11:03

    Com tantas marcas europeias, só têm é que se fundir numa marca gigante. Querem todos mamar e a mama é cada vez mais pequena.

  7. orelhas says:
    12 de Agosto de 2025 às 11:07

    na europa, o preço de tudo e mais alguma coisa continua a subir , impostos a aumentar, etc… as pessoas obviamente tem que se virar para alternativas mais econômicas…
    não entendo a admiração desta gente, não é preciso ser nenhum génio para ver o que se passa! simplesmente estamos perante o inicio do colapso desta máquina politica corrupta. não é já amanhã que isto vai rebentar, obvio, mas estamos mais perto a cada dia que passa.
    Pessoas estão a ficar fartas desta forma de escravidão dos tempos modernos.
    tudo com fidelizações, tudo com preços astronômicos, impostos de asfixiam qualquer um …
    Num outro site de noticias, ainda hoje mencionaram alguns exemplos de pessoas com profissões e ordenados bem acima da média e nem casa conseguem comprar, vão fazendo ginástica nas casas alugadas, mas pelos valores que pagam, nem carro conseguem comprar para ir trabalhar, e por aí fora …

    • Zé Fonseca A. says:
      12 de Agosto de 2025 às 12:41

      não percebes é o ciclo financeiro, se isso acontecer vais ter cada vez mais empresas na Europa a fechar, o que significa menos empregos, menos dinheiro e menor competitividade financeira.. acredita quando te digo que a escravidão actual vai parecer-te muito melhor se alguma vez fores confrontado com falta de emprego na Europa e a tua única hipótese foi imigrar para um país asiático

  8. unknown007 says:
    12 de Agosto de 2025 às 11:24

    Pneus chineses são bons para fazer de proteção das bermas das estradas. No meu carro não quero nada disso.

  9. Manuel Silva says:
    12 de Agosto de 2025 às 11:48

    Os Europeus só descansam quando desaparecerem do mapa a nivel economico, até lá só se preocupam com os EUA e com proibicoes.

  10. Jorge says:
    12 de Agosto de 2025 às 11:55

    A Michelin fechou 2 fabricas de pneus en França este ano para ir fabricar na China e agora vem essa anormal falar do que não sabe.

  11. Pedro Alexandre says:
    12 de Agosto de 2025 às 12:08

    Muitos comentam pedindo que outras empresas reduzam os preços, mas não percebem que grande parte dos preços baixos dos produtos chineses é subsidiada pela máquina pública chinesa, o que cria uma concorrência desleal. Depois de eliminarem seus concorrentes, eles dominam o mercado e definem os preços como querem. É preciso ficar atento a isso.

    • Zé Fonseca A. says:
      12 de Agosto de 2025 às 12:43

      destruindo economias pelo caminho

    • Fusion says:
      12 de Agosto de 2025 às 13:09

      Isso e não só. Nos cá pela Europa temos direitos dos trabalhadores, férias, licenças, baixas, 14ª mês e por aí em diante..

      Depois tem a segurança no trabalho, certificações, certas normas para maquinaria e pessoal etc

      O que é ótimo não me intérpretes mal, mas no fim do dia isso paga-se.

      Enviar fábricas para a China que é mais “tolerante” em questões de direitos e normas, aliado ao fato que na China têm praticamente matéria-prima para tudo, acaba por compensar as empresas e ainda poupam dinheiro.

      O capitalismo é ótimo, mas, ao mesmo tempo, vai acabar connosco. A Europa, coitada, não sei como vai ser nos proximos 10 anos, mas avizinham-se tempos estranhos.

  12. Pedro António says:
    12 de Agosto de 2025 às 12:35

    «…mas sim de exigir as mesmas regras a todos para competir em igualdade de condições». Qual igualdade de condições»? Vão exigir que as empresas chinesas, paguem férias, amamentação, parentalidade, que não possam despedir, que trabalhem 35 horas como as europeias?

