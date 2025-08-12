Pneus: 20% do mercado europeu já é dos chineses
A CEO da Michelin Espanha & Portugal alerta para o avanço dos pneus chineses na Europa: “A quota chinesa passou de 5% para 20%”!
María Paz Robina, CEO da Michelin Espanha & Portugal, chama a atenção para o perigoso crescimento dos pneus chineses na Europa. Um aumento imparável com que os fabricantes históricos de pneus, como a Michelin, têm de lidar num momento crucial para a indústria automóvel europeia.
O automóvel chinês tornou-se um protagonista inesperado no competitivo mercado automóvel europeu. Em pouco tempo, marcas oriundas da distante China irromperam na Europa, obtendo um sucesso surpreendente. Marcas como MG, Omoda, Jaecoo e BYD registam números de vendas extraordinários que geram preocupação e receio nas fabricantes tradicionais.
Mas não se trata apenas da chegada de automóveis e marcas chinesas. Os fabricantes de pneus também enfrentam esta ofensiva particular, que não dá sinais de abrandar. As marcas chinesas de pneus vivem igualmente um momento favorável na velha Europa. É o que sublinha a própria María Paz Robina, CEO da Michelin Espanha & Portugal, ao apontar para o crescimento acelerado dos pneus chineses.
Michelin alerta para o crescimento dos pneus chineses na Europa
Numa recente entrevista, Robina fez uma análise detalhada sobre a situação atual do mercado europeu de pneus para automóveis e dos vários desafios com que os fabricantes históricos têm de lidar. Não se trata apenas do aumento das vendas de pneus chineses — a quebra nas matrículas de automóveis novos afeta também diretamente empresas como a Michelin.
Questionada sobre a fraqueza nas vendas de carros novos na Europa e a pressão exercida pelas marcas chinesas de pneus, a diretora-geral da Michelin Espanha foi clara ao afirmar que ambas as questões representam um risco preocupante para a empresa. Ainda assim, Robina destaca especialmente a forte ascensão dos pneus chineses.
A Europa não consegue recuperar totalmente e a entrada de marcas asiáticas é muito forte. Em 20 anos, o valor do mercado de pneus duplicou e a quota asiática ou chinesa passou de 5% para 20%. É como se a tivessem multiplicado por oito.
Afirmou Robina.
Michelin pede igualdade de condições para todos os fabricantes
A CEO da Michelin salienta ainda a necessidade de todos os fabricantes de pneus competirem em igualdade de condições. E isso, segundo Robina, depende da União Europeia:
Os fabricantes premium na Europa têm custos, laborais ou energéticos, com os quais é muito difícil competir, por melhor que se seja. E existem exigências da UE que não são as mesmas que eles têm, apesar de entrarem aqui.
A União Europeia deve apoiar a indústria, seja qual for o setor. Não se trata de colocar barreiras, que as multinacionais não apreciam, mas sim de exigir as mesmas regras a todos para competir em igualdade de condiçõe.
Concluiu Robina.
Estaremos a caminhar para tempos difíceis?
No futuro próximo, é expectável que a presença de componentes automóveis vindos da China, não apenas pneus, mas também baterias, sistemas eletrónicos e peças estruturais, se intensifique de forma significativa no mercado europeu.
Este movimento poderá redefinir a cadeia de abastecimento, aumentar a pressão sobre a competitividade das marcas tradicionais e acelerar mudanças nas políticas comerciais da União Europeia.
A questão central deixará de ser apenas a qualidade ou o preço, passando a centrar-se na capacidade da indústria europeia se adaptar a um ecossistema global onde a China assume um papel dominante e onde a inovação e a resposta regulatória serão determinantes para equilibrar o jogo.
Desde que cumpram as normas europeias de segurança e qualidade, não há problema.
É normal. A Michelin pensa que é a única a vender pneus. Baixem os preços absurdos
Qualidade paga-se, também tens Bridgestone se gostas de pneus mais macios mas que agarrem
Usei muitos anos Bridgestone e Michelin.
Agora uso mais barato e Bom na mesma. Mesmas velocidades em chuva e mesmos kms mas mais barato.
Quem poupa em pneus, claramente desconhece a importância destes na segurança
Felizmente os pneus é algo que se percebe facilmente a qualidade dos mesmos principalmente à chuva portanto desde que os chinocas sejam bons e baixem estes preços absurdos que estas empresas cobram está óptimo, já estava na altura destas empresas terem concorrência a sério
devem ser tão bons quanto uns toyo
A MG chinesa? Que eu saiba é inglesa
Sim, já foi, hoje é tudo chinês. Para ir ao encontro da tua dúvida, podemos dizer que a MG nasceu no Reino Unido em 1924, mas desde 2007 pertence ao grupo chinês SAIC Motor, que detém os direitos da marca e fabrica os modelos atuais. Ou seja, a herança é britânica, mas a propriedade e produção são hoje chinesas.
Desde que cumpram não há problema.
Já uso pneus made um China a um bom par de anos e nada a apontar. Há o bom e o menos bom, é ter em atenção.
A concorrência é isto mesmo, façam preços acessíveis e não pensem só nos dividendos para os acionistas!
Com tantas marcas europeias, só têm é que se fundir numa marca gigante. Querem todos mamar e a mama é cada vez mais pequena.
na europa, o preço de tudo e mais alguma coisa continua a subir , impostos a aumentar, etc… as pessoas obviamente tem que se virar para alternativas mais econômicas…
não entendo a admiração desta gente, não é preciso ser nenhum génio para ver o que se passa! simplesmente estamos perante o inicio do colapso desta máquina politica corrupta. não é já amanhã que isto vai rebentar, obvio, mas estamos mais perto a cada dia que passa.
Pessoas estão a ficar fartas desta forma de escravidão dos tempos modernos.
tudo com fidelizações, tudo com preços astronômicos, impostos de asfixiam qualquer um …
Num outro site de noticias, ainda hoje mencionaram alguns exemplos de pessoas com profissões e ordenados bem acima da média e nem casa conseguem comprar, vão fazendo ginástica nas casas alugadas, mas pelos valores que pagam, nem carro conseguem comprar para ir trabalhar, e por aí fora …
não percebes é o ciclo financeiro, se isso acontecer vais ter cada vez mais empresas na Europa a fechar, o que significa menos empregos, menos dinheiro e menor competitividade financeira.. acredita quando te digo que a escravidão actual vai parecer-te muito melhor se alguma vez fores confrontado com falta de emprego na Europa e a tua única hipótese foi imigrar para um país asiático
Pneus chineses são bons para fazer de proteção das bermas das estradas. No meu carro não quero nada disso.
Os Europeus só descansam quando desaparecerem do mapa a nivel economico, até lá só se preocupam com os EUA e com proibicoes.
E as tampinhas e os carros elétricos, não te esqueças.. ah e volta e meia quando começam a ficar sem dinheiro processar uma qualquer empresa big tech
Ora bem.
A Michelin fechou 2 fabricas de pneus en França este ano para ir fabricar na China e agora vem essa anormal falar do que não sabe.
Muitos comentam pedindo que outras empresas reduzam os preços, mas não percebem que grande parte dos preços baixos dos produtos chineses é subsidiada pela máquina pública chinesa, o que cria uma concorrência desleal. Depois de eliminarem seus concorrentes, eles dominam o mercado e definem os preços como querem. É preciso ficar atento a isso.
destruindo economias pelo caminho
Isso e não só. Nos cá pela Europa temos direitos dos trabalhadores, férias, licenças, baixas, 14ª mês e por aí em diante..
Depois tem a segurança no trabalho, certificações, certas normas para maquinaria e pessoal etc
O que é ótimo não me intérpretes mal, mas no fim do dia isso paga-se.
Enviar fábricas para a China que é mais “tolerante” em questões de direitos e normas, aliado ao fato que na China têm praticamente matéria-prima para tudo, acaba por compensar as empresas e ainda poupam dinheiro.
O capitalismo é ótimo, mas, ao mesmo tempo, vai acabar connosco. A Europa, coitada, não sei como vai ser nos proximos 10 anos, mas avizinham-se tempos estranhos.
«…mas sim de exigir as mesmas regras a todos para competir em igualdade de condições». Qual igualdade de condições»? Vão exigir que as empresas chinesas, paguem férias, amamentação, parentalidade, que não possam despedir, que trabalhem 35 horas como as europeias?