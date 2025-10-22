BYD Yangwang U9 Xtreme domina em Nürburgring e bate mais dois recordes

A marca premium da BYD, a Yangwang, anunciou que o U9 Xtreme foi oficialmente listado na tabela de classificação de automóveis de produção do circuito de Nürburgring Nordschleife. Obteve um tempo por volta de 6 minutos e 59,157 segundos. Estes são mais dois recordes a juntar à longa lista de conquistas do U9 Xtreme.

Yangwang U9 Xtreme domina em Nürburgring

A certificação reconhece formalmente o modelo como o veículo elétrico de produção mais rápido do circuito. Confirma o seu estatuto de “duplamente pioneiro” em velocidade máxima e tempo por volta. O U9 Xtreme também atingiu uma velocidade máxima de 496,22 km/h, tornando-se o supercarro de produção mais rápido do mundo.

O recorde anterior para veículos elétricos de produção em Nordschleife foi ultrapassado em cinco segundos, e esta é a primeira vez que um veículo elétrico de produção quebra a barreira dos sete minutos na pista. Hu Xiaoqing, executivo da Yangwang, forneceu mais detalhes, referindo que a lista oficial ocorre após uma sessão privada nesta pista a 10 de outubro de 2025.

Apesar do clima desafiante e da oportunidade limitada de voltas a alta velocidade, a equipa garantiu uma última “volta rápida”. Os pilotos não pilotavam o U9 Xtreme desde 18 de setembro, tornando-se a sua primeira sessão de pista em 22 dias. Hu referiu que voltas adicionais poderiam ter melhorado ainda mais o tempo oficial.