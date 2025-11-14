Carta de condução não é para todos… um aluno reprovou 128 vezes!

A carta de condução é uma ferramenta que se assume como garantida, a partir da maioridade. Contudo, aparentemente, para alguns, o documento pode custar milhares de euros a conseguir...

Segundo dados um tanto insólitos, divulgados pela escola de condução AA Driving School, com base em estatísticas oficiais, um candidato terá gastado cerca de três mil libras (cerca de 3400 euros) nas sucessivas tentativas de tirar a carta de condução.

Outro condutor, por sua vez, só conseguiu passar no exame à 75.ª tentativa, no ano passado, numa brincadeira que lhe terá custado aproximadamente 1700 libras (o equivalente a mais de 1900 euros).

De acordo com dados da Driver and Vehicle Standards Agency, obtidos pela AA, dois candidatos realizaram o exame prático 37 vezes sem conseguirem passar.

Outro candidato só obteve aprovação à 43.ª tentativa, o que poderá ter-lhe custado até 3200 libras (mais de 3600 euros).

Quanto pode custar o nervosismo de um aspirante a condutor?

No Reino Unido, o exame teórico divide-se em duas partes:

Na primeira, os candidatos têm cerca de uma hora para responder a 50 perguntas de escolha múltipla sobre as regras da estrada. A segunda consiste na identificação de perigos em vídeos que simulam situações de condução.

Depois de concluído o exame teórico, os candidatos devem realizar o exame prático, que avalia a capacidade de condução, a visão e o conhecimento sobre segurança automóvel.

Atualmente, o exame teórico custa 23 libras (cerca de 26 euros), enquanto o exame prático tem um custo de 62 libras (cerca de 70 euros) nos dias úteis e 75 libras (cerca de 85 euros) aos fins de semana ou feriados, quando realizado com automóvel próprio.

Citados pela BBC, os dados indicam que, no ano que terminou em março de 2025, foram realizados quase 2,8 milhões de exames teóricos, com uma taxa de aprovação de 44,9%.

No mesmo período, ocorreram mais de 1,8 milhões de exames práticos, dos quais 48,7% tiveram aprovação.

Estes números não especificam, no entanto, quantas dessas provas foram tentativas repetidas.

Segundo Emma Bush, diretora-geral da AA Driving School, "por vezes, a vida interfere com os planos de estudo, o que leva a mais nervos e maior pressão no dia do exame".

Além disso, na sua opinião, "é fácil subestimar o nível de conhecimento exigido para passar o exame teórico".